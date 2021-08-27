16:11, Сьогодні

Бажання України недостатньо: політолог про ініціативу зі зближення з ЄС Зближення з ЄС має бути "дорогою з двостороннім рухом", вважає Олексій Якубін

Спільна ініціатива України, Грузії та Молдови щодо наближення до отримання членства в Європейському Союзі стала відповіддю на кризу програми "Східне партнерство". Проте найближчий план розширення ЄС не включає в себе ці країни.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олексій Якубін.

"Тут є такий ключовий момент – "Асоційоване тріо", наскільки я розумію, це спроба якимось чином відповісти на кризу "Східного партнерства". Тому що "Східне партнерство" – це такий "клуб наречених", яких поки що не запрошують, але які чекають. І ми бачили, що Київ не влаштовувала перспектива "Східного партнерства". Тобто неодноразово виникало питання, а що далі? А по суті, збоку Європейського Союзу ми бачили, що вони нічого конкретного не говорили, що далі. У вас є "Східне партнерство", там десь і перебувайте. І я так розумію, що "Асоційоване тріо" - це якраз спроба змінити ситуацію", - розповів політолог.

Читайте також: Гройсман: Приєднання України до Євросоюзу – це питання готовності жити за критеріями ЄС

Якубін звернув увагу на важливий момент – "це має бути двостороння дорога, з двостороннім рухом".

"Лише бажання Києва, Кишинева чи Тбілісі недостатньо, якщо ми в з вами говоримо про євроінтеграцію. Тут мають бути сигнали збоку Європейського Союзу і готовність, тому що інакше це виглядає, що ми стукаємо в зачинені двері, хоча нам обіцяють, що колись, у майбутньому... Ми знаємо, що навіть найближчий план розширення Європейського Союзу не включає країни Східної Європи. Він включає лише балканські країни", - сказав експерт.

Читайте також: "Слуга народу" вважає, що членство в ЄС і НАТО не повинно бути самоціллю для України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що започаткований 19 липня разом з Грузією та Молдовою проєкт "Асоційоване тріо" має наблизити три держави до набуття повноправного членства в ЄС, і наступним кроком на цьому шляху має стати визнання європейської перспективи цих країн, пише пресслужба президента.

"Асоційоване тріо" має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів, держав – членів ЄС. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав "Асоційованого тріо". Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою ЄС окремо", – сказав він у заяві за підсумками багатосторонньої зустрічі з президентами Молдови, Румунії та Польщі у Кишиневі.