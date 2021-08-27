16:08, Сьогодні

Спецефір "Американський прийом": "Україна 24" стежитиме за зустріччю Зеленського і Байдена Глядачі загальнонаціонального каналу першими отримають ексклюзив від групи кореспондентів

31 серпня канал «Україна 24» проведе спецефір «Американський прийом», присвячений найочікуванішій політичній події — зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні. Команду ведучих інформаційного марафону доповнять Ганна Степанець та Володимир Полуєв, які цього дня вперше з'являться в ефірі каналу різноманітних думок.

Співпраця двох держав, економічне співробітництво, енергетичне партнерство, безпекова ситуація на Донбасі — ці та інші питання Володимир Зеленський та Джо Байден будуть обговорювати на стратегічно важливій для України зустрічі.

Протягом дня інформаційна команда каналу «Україна 24» розповідатиме, як проходитиме «Американський прийом» та чи стане зустріч проривом у співпраці двох держав.

Глядачі загальнонаціонального каналу першими отримають ексклюзив від групи кореспондентів, які працюватимуть за кордоном, почують коментарі міжнародних експертів та дізнаються результати обговорень президентів США й України.

З 17:00 до масштабного спецефіру долучаться: Віолетта Логунова, Василь Голованов, Ганна Степанець, Володимир Полуєв. Завершать день спецвипуск програми «Час Голованова» та вечірні включення Євгенія Кисельова й Наташі Влащенко.

Яким буде «Американський прийом» для України? Дивіться 31-го серпня в ефірі каналу «Україна 24».