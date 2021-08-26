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Ексглава СБУ: ядерна зброя - гарант територіальної цілісності Ігор Смешко висловився про компенсацію Україні за відмову від ядерної зброї

Про те, скільки Україна мала ядерної зброї, розповів в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"У нас було 176 важких балістичних ракет, вони гарантовано могли знищити потенційно найпотужнішу державу у світі. Потенційно ми могли обслуговувати, могли створити свою систему прицілювання. 18 бомбардувальників стратегічних, необмежений радіус дії, по 12 крилатих ракет з дальністю ураження 3,5 тис. км. Близько 3,5 тис. тактичних ядерних зарядів. Америка витрачала на підтримку своїх наступальних сил для адекватної відповіді, якщо брати за всі ці роки, це трильйон доларів, ми заощадили для США в їхньому бюджеті. Крім того, тільки ядерний матеріал 90 тонн збагаченого урану і приблизно 80 тонн плутонію. Якщо ви зараз хочете зробити такий заряд, 250-300 млрд доларів потрібно витратити. Я навіть не буду говорити про тактичну ядерну зброю", — сказав він.

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Смешко розповів, що отримала Україна за відмову від цієї зброї.

"За цей потенціал ми отримали від США 450 млн доларів, в основному через контракти на будівництво житла в Первомайську, техніку через американські фірми. Наприклад, Афганістан, за ці 20 років — трильйон доларів, армію озброїли на 300 тис. сучасною зброєю. Вище політичне керівництво вірило, що ми отримаємо гарантії, і так воно було. Всі, хто говорять зараз, що це не гарантії - це неправда. Був певний політичний романтизм, тиск був 4 роки, і Росія фактично була головною, хто разом з США нас роззброював. На сьогодні практика показала, що ядерна зброя гарант територіальної цілісності. Ми маємо повне право зв'язати Будапештський меморандум з договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — сказав він.

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Нагадаємо, 5 грудня 1994 року Україна, США, Росія та Велика Британія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без'ядерної держави.

У зв'язку з агресією Росії на Донбасі та анексією Криму Будапештський меморандум був підданий критиці з боку деяких українських політиків.