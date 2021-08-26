21:12, Сьогодні

Україна перебила у Росії ініціативу — дипломат про Кримську платформу Валерій Чалий прокоментував підписання декларації за підсумками саміту

Декларація, підписана за підсумками саміту Кримської платформи 23 серпня, за впливовістю дорівнює Будапештському меморандуму — про це заявив дипломат Валерій Чалий в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Це комплексний документ, але це, очевидно, політичний документ, і його сила — це сила Будапештського меморандуму, тут немає інструментів, тільки політична угода. І хотілося б побачити імплементацію далі, як всі країни сприймають всі ці речі. Наприклад, чи буде далі проходження суден через українські територіальні води в Чорному морі, як це робила Британія, за що їй спасибі? Як санкції на політиків діятимуть? Щодо санкцій там розписано було набагато слабкіше, ніж раніше, тому що ми хотіли участі більшої кількості держав", — сказав він.

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За словами Чалого, зараз завдання України — утримати ініціативу.

"Зараз завдання, після успішного проведення Кримської платформи — координація і консультація, ми дійсно перебили ініціативу у Росії. Але я не згоден з фразою, що Кримська платформа поверне нам Крим, Крим поверне ефективна діяльність уряду, президента, парламенту і рішучість українського народу", — сказав він.

Нагадаємо, вперше про Кримську платформу оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Мета заходу - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. На саміті 23 серпня були присутні представники 46 країн і організацій.

Україна може розширити підтримку саміту за рахунок залучення нових країн з Азії, Африки, Латинської Америки, вважає дипломат, експосол України в США Олег Шамшур. "Те, що є в платформі, це в основному констатація того, що вже існує в тих чи інших міжнародних документах. Дуже важливо, щоб ми, запустивши цю платформу, використовували заходи, щоб кримське питання не з'їхало на узбіччя міжнародної політики", - заявив він на телеканалі "Україна 24".