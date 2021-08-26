16:31, Сьогодні

Поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, обговорювати закони України не можна - Гармаш Сергій Лавров звинуватив владу України в дотриманні "ультранаціоналістичних нацистських ідей"

Обговорення з Росією українських законів про мову, корінні народи й, зокрема, законопроєкту про перехідний період на Донбасі неможливе, поки вона не визнає себе стороною конфлікту. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, коментуючи відповідну заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Гармаш нагадав, що ухвалення Україною таких законів є, зокрема, реакцією на дії Росії.

"Я б нагадав пану Лаврову, що Мінські угоди мають конкретні терміни, і вони закінчуються в кінці 2015 року, а сьогодні рік 2021-й. Україна не може зупинити життя на 6 років, у нас відбуваються процеси, в тому числі пов'язані з діями Російської Федерації, та ж паспортизація, і ми повинні на них реагувати. Ті закони, які він називає, особливо закон, який ще не прийнятий, про політику перехідного періоду, який найбільше турбує Росію, - це якраз реакція на дії Росії на окупованому нею Донбасі", - сказав український перемовник.

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Гармаш вважає, що поки Росія сама не визнає свою участь у конфлікті на Донбасі, будь-які обговорення українських законів неможливі.

"Я вважаю, що ми маємо повне право реалізувати свою політику, тим більше що Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту, переговорний процес через це стопориться, ми змушені реагувати, життя йде. І головне, що у всіх документах Мінських угод вказується, що вибори, як і всі інші процеси, повинні проходити відповідно до Конституції та законів України. І та сторона повинна на них реагувати. Коли Росія захоче закінчити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту, і почнеться діалог, тоді можливе обговорення поправок до цих законів за участю Росії. Але поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - сказав Гармаш.

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Як повідомляє "РБК-Україна", раніше Лавров заявив, що ухвалення законів не дозволяє Україні виконувати Мінські угоди. Лавров також звинуватив українську владу в дотриманні "ультранаціоналістичних нацистських ідей", які нібито втілені в цих законах. Разом з тим Володимир Путін також розкритикував законопроєкт про перехідний період на Донбасі й сказав, що його прийняття означатиме вихід України з Мінських угод.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт про корінні народи України, до яких відносять кримських татар, караїмів і кримчаків. Документ визначає права корінних народів України. 16 липня набули чинності чергові норми мовного закону, які стосуються, зокрема, використання української мови в культурі, туризмі, книговидавництві. Законопроєкт про перехідний період для Донбасу переданий на розгляд "Венеціанської комісії".