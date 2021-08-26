15:46, Сьогодні

"Казка про білого бичка": ексміністр назвав нормандський формат безглуздим Володимир Огризко зазначив, що "Росії потрібно дати по руках", але Захід поки не хоче цього робити

Зустрічі в нормандському форматі не принесуть результатів, оскільки всі сторони, зокрема Росія, стоять на своїх позиціях і не збираються їх міняти. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

"Чи допоможе нормандська зустріч? Ні, не допоможе, тому що допомогти вона зможе тільки в тому випадку, коли зміняться позиції сторін. Позиція України не змінюється - це (ОРДЛО - ред.) окупована територія; позиція Франції та Німеччини так чи інакше більше на українському боці, ніж на боці агресора - Російської Федерації; позиція Росії також незмінна. Це все розмови про білого бичка. Поки Захід не змусить Росію змінити свою позицію, ми з вами будемо обговорювати КПВВ, ремонт моста, подачу води тощо. Але по суті це ні на метр, ні на сантиметр не наблизить врегулювання ситуації по суті, стратегічно", - сказав ексміністр.

Читайте також: Дипломат про переговори щодо Донбасу: в Москві ніхто не думає про "нормандський формат"

Огризко зазначив, що результат можливий тільки в разі, якщо Україна з Заходом змусять Росію змінити позицію, але Захід поки не бажає цього робити.

"Росія не бажає, не хоче і не буде поступатися тим, що схопила своїми руками. Значить, по цих руках потрібно сильно вдарити, але поки що, на жаль, колективний Захід вдарити не хоче. Ми можемо назвати формат нормандським, варшавським, будапештським, яким завгодно, від цього ситуація не зміниться", - сказав Огризко.

Читайте також: У ТКГ розповіли про план України щодо Донбасу для участі в Нормандській зустрічі

Раніше, як передає УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він і його французький колега Жан-Ів Ле Дріан чекають від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова згоди на зустріч у нормандському форматі. У відповідь на це прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "відсутнє субстантивне наповнення цього саміту", і в черговий раз звинуватив Україну в нібито невиконанні мінських домовленостей.

Нормандський формат - група голів країн (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і їхніх радників, мета діяльності якої - припинення війни на Донбасі. Перше засідання відбулося у 2014 році в Нормандії під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (звідси й назва); останнє засідання на рівні глав держав відбулося в Парижі у 2019 році. Дата наступної зустрічі на рівні глав держав невідома, як і невідомо, чи відбудеться вона взагалі найближчим часом.

Дипломат Руслан Осипенко в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що Росія повинна відреагувати на пропозицію Кулеби, інакше вона визнає, що гальмує переговори. "Дедлайн проведення саміту залежить від Росії. Це дипломатичне протистояння. Тут головне - чекати заяви від Москви", - сказав він.