14:14, Сьогодні

Росія ніколи не приєднає ОРДЛО: ексголова МЗС назвав причину "Донбас залишається тією раною, яку Кремль використовуватиме максимально довго", - сказав Огризко

Росія ніколи не приєднає окуповані частини Донецької та Луганської областей, бо тоді вона автоматично стане стороною конфлікту.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» сказав ексголова МЗС України Володимир Огризко.

«Росія навряд чи буде вести мову про те, щоб у якийсь час приєднати навіть формально територію окупованого Донбасу. Тому що тоді зникає теза про те, що сказав Арестович, що Росія є всього лише посередником, спостерігачем, допомагає врегулювати ситуацію тощо. Якщо вона приєднує цю територію, вона автоматично стає стороною, з якої продовжуються обстріли. Отже вона вже не може сказати, що це робили якісь там бойовики, ополченці, трактористи. Тоді теза про «іхтамнєт» зникає», - зазначив ексголова МЗС.

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«Тому Донбас залишається тією раною, яку Кремль використовуватиме максимально довго. Тому що це дестабілізація України, це можливысть робити всі ці злочини, які ми спостерігаємо щодня, вбивати українських громадян, вести антиукраїнську пропаганду тощо. Тому, боюсь, теза про те, що окуповані території колись стануть частинами Росії, є дещо перебільшеними», - додав Огризко.

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Раніше в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія у перемовинах щодо Донбасу постійно проводить лінію, що вона не є стороною конфлікту:

«Зважаючи на результати виконання паризького саміту, Путін надає певні гарантії, а потім дає інші команди своїм виконавцям. Тому що з жовтня минулого року роботу ТКГ фактично заблоковано. Після двох обмінів, після частини виконання домовленостей. І політика Росії полягає в тому, що вони послідовно проводять лінію, що вони не є стороною конфлікту, а є посередниками - як Франція та Німеччина, а Україна має вести прямі перемовини з «ДНР» та «ЛНР».