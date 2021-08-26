"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

У четвер, 26 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу"
  • Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана"
  • Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", генерал-полковник
  • Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Святослав Піскун, ексгенпрокурор України
  • Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України
  • Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ"
  • Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"
  • Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"
  • Сергій Щербина, журналіст
  • Ігор Лесєв, журналіст

Включення:

  • Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя"

Теми:

  • 30-річчя Незалежності. Які головні здобутки та втрати української держави?
  • Кримська платформа. Як повернути півострів?
  • Цензура чи виконання закону? Чому ряд ЗМІ знову піддаються тиску?

Не пропустіть - 26 серпня о 21:00 "Народ проти". 