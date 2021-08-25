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Гройсман: Приєднання України до Євросоюзу – це питання готовності жити за критеріями ЄС Політик прокоментував резонансну заяву президента Естонії про європейські перспективи України

Приєднання України до Європейського Союзу – це питання не років, а гідного виконання зобов'язань по Угоді про Асоціацію з ЄС, а також готовності самої України до імплементації європейських стандартів державного управління та рівня життя громадян.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман, коментуючи заяву президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні потрібно 20 років кропіткої роботи, щоб доєднатися до Об'єднаної Європи.

За словами Гройсмана, подібні заяви сприймаються дещо некоректно і неприємно, і напевно лідер Естонії прокоментує, що мала на увазі. Разом з тим, очевидно, що чинна українська влада за два останні роки, маючи всі важелі впливів і можливості для стрімкого розвитку, не зробила нічого.

"Питання не має обраховуватися роками. Треба визначати, коли Україна буде готова за стандартами об'єднатися з ЄС. В 2019 році люди дали "слугам народу" більшість. І зараз у мене питання – чому за два роки вони не виконали все, що мали, з точки року прийняття законів або інших рішень, які повністю виконують Угоду про Асоціацію? Влада і уряд розуміють важливість входження до ЄС?" – наголосив Гройсман.

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Як заявив політик, тотальна непрофесійність уряду сьогодні гальмує всі процеси – у тому числі виконання зобов'язань перед партнерами – і з ЄС, і з великими міжнародними організаціями типу Міжнародного валютного фонду. Все, що можна зробити за один бюджетний рік, розтягується на значно довший період. Жодне міністерство не має чіткої стратегії роботи – "на всі важелі і на всі педалі натискають одночасно".

"Але так не буде завжди. Прагнення українців інші. Ми - частина Європи. Ми повинні зайняти своє місце у лізі провідних демократичних країн світу", - зазначив Гройсман.

На його переконання, єдиним фундаментальним критерієм розвитку і успішного майбутнього України є тренд на повернення українців додому і забезпечення їм тут достойних умов для самореалізації.

"Хочеться, щоб люди перестали виїжджати з України, а почали повертатися. Це мрія. І коли це відбудеться, це означатиме одне: якщо люди залишаються – їм тут добре. Коли повертаються – їм тут краще, ніж в інших країнах. Важливо, щоб у межах 5-7 років українці почали повертатися", - сказав політик.

При цьому він висловив впевненість, що досягнення такої мрії залежить по суті від кожного – адже кожен на своєму місці має бути не спостерігачем розвитку держави, а активним учасником всіх процесів.

"Тільки в Україні українець може бути успішним. Це фундаментальна цінність, яку ми маємо поважати і захищати. Ми велика країна, нам потрібно тут будувати наше життя", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила в інтерв'ю виданню "Європейська правда", що ані Україна, ані Грузія, ані Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

"Для вступу до ЄС є купа умов. І, відверто, жодна з ваших держав не відповідає критеріям членства. Вам знадобиться 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - зазначила Кальюлайд.

Президент Естонії додала, що на шляху до євроінтеграції зазначеним державам міг би допомогти певнй "проміжний етап".