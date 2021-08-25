19:25, Сьогодні

Бачимо протистояння між Москвою і Києвом – дипломат про "нормандську зустріч" Дедлайн проведення саміту залежить від Росії, зазначив Руслан Осипенко

Росія має відреагувати на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо проведення "нормандської зустрічі" стосовно Донбасу, інакше вона фактично визнає, що гальмує переговори.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів дипломат Руслан Осипенко.

"Кулеба – дуже професійний міністр. Він молодець, він зреагував миттєво на ситуацію. Фактично ми бачимо дипломатичне протистояння, яке триває між Москвою і Києвом. Москва заявляла, що Україна прийняла низку документів, які фактично перекривають роботу навіть у мінському форматі, а не тільки в нормандському. Тобто вони фактично зробили винуватою Україну в тому, що процес зупинився і не рухається. Після того як Меркель приїхала до Києва і сказала, що вона бачить застій у "нормандському форматі", і після того як Кулеба переговорив зі своїм французьким колегою, який сказав: так, треба активніше працювати в "нормандському форматі" – прозвучала заява нашого міністра", - зазначив Осипенко.

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За словами експерта, якщо зараз глава МЗС Росії Сергій Лавров не відповість на цю ініціативу, "то фактично Росія буде винувата в тому, що вона гальмує весь нормандський процес, і очевидно буде, що саме через неї він не працює".

"Дедлайн проведення саміту залежить від Росії. Це дипломатичне протистояння. Тут головне – чекати заяву від Москви", – пояснив він.

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Нагадаємо, глави МЗС України та Франції Дмитро Кулеба і Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Києві повідомили, що чекають від глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова згоди на зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція і Німеччина), передає УНІАН.

"Ми з міністром Ле Дріаном єдині, спільні в думці, що "нормандський формат" повинен працювати, і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що це, перш за все, залежить від позиції Росії. Я хочу скористатися цією можливістю, щоб підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". Сподіваємося, що наш російський колега - міністр Лавров - так само конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба.