19:08, Сьогодні

"Слуга народу" вважає, що членство в ЄС і НАТО не повинно бути самоціллю для України За словами Юлії Гришиної, у України "є все, щоб стати сильною державою"

Україна здатна самостійно стати сильною державою, і членство в НАТО і ЄС не повинно бути самоціллю. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" висловила депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

"Моя особиста думка: членство в НАТО, як і членство в ЄС, не повинно бути самоціллю для нашої країни. Ми повинні розуміти, що говорив президент України безпосередньо на параді під час звернення до народу. Він говорив про те, що ми повинні працювати над тим, щоб наша країна була сильна. Ми повинні розуміти, що ми не гості на своїй території, ми повноцінні господарі", - сказала нардеп.

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Гришина вважає, що не потрібно "просити, щоб взяли в НАТО і ЄС", а потрібно працювати самим.

"Ми гідна нація, і у нас є все, щоб стати сильною державою і робити все для того, щоб не ми просили, щоб нас прийняли в НАТО, в ЄС, а ми повинні багато на всіх рівнях працювати... я думаю, кожен громадянин повинен робити все, щоб побудувати дійсно сильну країну", - сказала Гришина.

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У липні Володимир Зеленський заявив, що вступ Укораіни в ЄС і НАТО - в першу чергу геополітичне рішення, і тільки потім питання реформ. Проте президент зазначив, що, незважаючи на необхідність захищатися від агресії і витрачати великі кошти на обороноздатність, Україна знаходить сили на реформи.

Раніше політолог Вадим Карасьов в ефірі "Україна 24" заявив, що Німеччина і Франція не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. "Німеччина і Франція не готові визнати Україну частиною євроатлантичного простору, Заходу і так далі. І по-друге, Німеччина і Франція розмірковують так: якщо Україна буде членом НАТО, Європейського Союзу, а Україна плюс Польща, Литва, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина - Східна Європа буде домінуючою над так званою корінною Європою, Західною. Це змінює всі баланси, це не в інтересах Німеччини, Франції, інших західноєвропейських країн", - сказав він.