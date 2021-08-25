17:16, Сьогодні

Звинувачення не завжди на користь – експерт про те, чому не варто називати Путіна вбивцею Ціна слова політика достатньо висока, нагадав Вадим Карасьов

Прямі лобові звинувачення не завжди приносять політичну, дипломатичну користь, тому не треба вимагати від президента Володимира Зеленського називати вбивцею президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив політолог Вадим Карасьов.

"Ціна слова політика, дипломата достатньо висока. Вже були намагання такі запитання ставити Зеленському, і Зеленський цілком правильно відповів: а що це дасть сьогодні, де прагматика? Це може собі дозволити емоційна журналістика, публіцистика. Але дипломатія – це все-таки прагматика, це не тільки й не стільки гучні слова, скільки результати", - заявив політолог.

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Експерт нагадав, що навіть президент США Джо Байден напряму не назвав Путіна вбивцею, а лише "погодився з тим, про що запитав журналіст".

"Політика – справа складна, тут багато диференціацій. Прямі лобові звинувачення не завжди приносять політичну, дипломатичну користь. Хоча всім все зрозуміло", - додав Карасьов.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю "Українській правді" не відповів на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею, і порадив журналістам не запитувати про це у президента Володимира Зеленського, оскільки тому ще треба проводити перемовини з Путіним. За словами Кучми, образа в Кремлі може відбитися на ситуації на Донбасі.

Раніше після пресконференції президента Володимира Зеленського журналістка одного з телеканалів запитала у нього: "Путін - вбивця?" Зеленський ухилився від прямої відповіді й сказав, що через це запитання "завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі".