16:39, Сьогодні

Перемовини щодо Донбасу фактично заблоковані через команди Путіна – Арестович "Росія постійно проводить лінію, що вона не сторона конфлікту, а посередник", - заявив Арестович

Росія вчергове зірвала роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Президент Росії Володимир Путін спочатку надає певні гарантії, а потім дає зовсім інші команди своїм виконавцям.

Чому так сталося – в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

«ДНР» і «ЛНР» не є суб’єктами перемовин, все вирішують у Кремлі. Річ у тім, що нові представники ОБСЄ жваво взялися за справу і виникла певна надія, що переговори стосовно взаємоутримуваних осіб просунуться вперед. Також ситуація складалася так, що технічні умови відкриття КПВВ «Щастя» та «Золоте», розблокування з російського боку мало бути виконане днями. Російська сторона постійно висовує все нові й нові умови. Я так бачу, що вони не хочуть брати на себе відповідальність за черговий зрив», - заявив Арестович.

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Тому що, за його словами, відкрити КПВВ вони не можуть, це політична позиція російської делегації, але хтось має бути винним. І вони зрозуміли, що треба перекидати відповідальність на українську сторону.

«Зважаючи на результати виконання паризького саміту, Путін надає певні гарантії, а потім дає інші команди своїм виконавцям. Тому що з жовтня минулого року роботу ТКГ фактично заблоковано. Після двох обмінів, після частини виконання домовленостей. І політика Росії полягає в тому, що вони послідовно проводять лінію, що вони не є стороною конфлікту, а є посередниками - як Франція та Німеччина, а Україна має вести прямі перемовини з «ДНР» та «ЛНР», - зазначив радник у ТКГ.

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Збройний конфлікт в окремих частинах Донецької та Луганської областей почався у квітні 2014 року, коли російські загони вдерлися на територію українського Донбасу після захоплення Росією Криму. Сталося проголошення "державних суверенітетів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Російська військова агресія проти України триває до сьогоднішнього дня.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський заявив, що завершити війну на Донбасі, не об'єднавшись, неможливо:

"Не треба, не треба нас ображати. Будь-кому. Я про всіх сусідів, і навіть тих, хто не є нам сусідами. Тільки так – повага і відчуття саме рівності. Це дуже важливо. Ну і війна. Війна – це те, що хочеться дійсно завершити повністю, і хочеться повернути наші території. Це хочеться, це найбільше бажання".