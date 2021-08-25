11:03, Сьогодні

Російські пропагандисти захлинаються в припадку - Гордон про "Кримської платформі" Журналіст зазначив, що Україна перейшла від слів до справи

23 серпня у Києві пройшов саміт "Кримської платформи", який є величезною перемогою України і сприяє тиску на Росію, через що пропагандисти "захлинаються в істериці". Про це в програмі "Час Голованова" на каналі "Україна 24" сказав журналіст Дмитро Гордон.

"Кримська платформа" - величезна перемога України і особисто Зеленського. Керівники 46 країн заявили, що Крим - це Україна. Це ж який тиск на Росію! Подивіться, там істерика. Скабєєва захлинається, у неї припадок, скоро битися почне на підлозі, епілепсія настане. "Кримська платформа", звичайно, так їм завадила в житті", - сказав Гордон.

Читайте також: Великий крок для створення антиросійської коаліції – експерт про Кримську платформу

Журналіст вважає, що організація саміту нагадувала "міні-ООН".

"Фантастика, красиво, достойно. Я вважаю, що від слів перейшли до справи. Зеленський реально зрозумів, що допомоги чекати нізвідки, і він став діяти. І кожен крок вивірений і правильний. Мені це дуже подобається", - сказав Гордон.

Читайте также: Кулеба про "Кримську платформу": Росія реагує надзвичайно агресивно

Президент Володимир Зеленський вперше оголосив про "Кримську платформу" у вересні 2020 року. Мета такого заходу - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що платформа буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що "Кримська платформа" важлива, щоб показати президенту Росії Володимиру Путіну, що про анексію Криму в світі не забули. "Чому це важливо зараз? Тому, що Росія за цей період часу провела так звані свої конституційні зміни. Що Путін зробив? Путін же змінив Конституцію і за фактом ввів нашу українську територію в законодавче поле Російської імперії, де фактично приєднав конституційно Крим. І він сподівався, що таке його рішення дасть додаткові аргументи для того, щоб кількість тих, хто визнає анексію Криму, збільшилася, або кількість тих, які не визнають, зменшилася. Те, що це сталося вже і після російського "референдуму", і після змін в Конституцію - це ще одна важлива річ", - сказав Яценюк.