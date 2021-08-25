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У зовнішній політиці України відбувся поворот, сподіватися треба на себе - Гордон Журналіст дивується, чому американці залишили зброю і техніку талібам замість того, щоб передати її Україні

Президент Володимир Зеленський усвідомив, що Україна повинна сподіватися виключно на свої сили, і в зовнішній політиці стався поворот. Таку думку в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" висловив журналіст Дмитро Гордон.

"Мені подобається, що сьогодні Зеленський зрозумів, що сподіватися нема на кого. Сподіватися треба тільки на себе. І тому сьогодні відбувся різкий поворот у зовнішній політиці України, коли Зеленський сказав спочатку всім: Євросоюз, ви хочете нас бачити - виразної відповіді немає, США, ви хочете особливе партнерство з нами - виразної відповіді немає. І тоді він сказав: в умовах загрози з боку Росії ми повинні орієнтуватися насамперед на себе. Ніхто не принесе нам порятунок від Росії", - сказав журналіст.

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За словами Гордона, західні партнери також дали зрозуміти Україні, що розраховувати на допомогу не варто.

"Це ж підтверджують сьогодні західні лідери, які приїжджають до Києва і виступають з нагоди річниці Незалежності - сподівайтеся, хлопці, на себе. І нам треба сподіватися. Нам треба перестати красти - і годувати свою армію, купувати нові озброєння. Коли я дивлюся, що американці залишили талібам, у мене відразу питання: чому вони нам це не дали?" - сказав Гордон.

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Конфліктолог-міжнародник Григорій Перепелиця, коментуючи заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова про те, що в Україні можна розмістити війська США, сказав, що якщо США бояться "розсердити Росію", то нехай тоді не продають системи ППО України, "а якщо зацікавлені в забезпеченні оборони країни, то повинні прийняти відповідне рішення".

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога США, але подарунків вона не потребує. "...Нам потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Але допомога, ще раз, нам не потрібні подарунки. Нам це не потрібно. Нам потрібно просто скоротити час, вибудувати серйозну програму ППО і Чорноморського флоту. У будь-якому випадку ми це зробимо і без всякої допомоги, це просто буде довше", - сказав він.