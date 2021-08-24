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"Де поділися наші гаранти?": Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум Як зазначив Ющенко, документ є гарантією суверенітету "над кожним метром української землі"

Україна має апелювати до парламентів ядерних держав через невиконання Будапештського меморандуму. Якщо світова спільнота не підтримає Україну, жодна держава більше не погодиться добровільно відмовитись від ядерної зброї.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів третій президент України Віктор Ющенко.

"У нас сьогодні окуповано 7% території, понад 16 тис. вбито хлопців і дівчат, понад 60 тис. калік. І у нас лежить протокол 5 ядерних держав як гарантія нашої територіальної цілісності та повного політичного суверенітету над кожним квадратним метром рідної української землі. У мене запитання: скільки разів український парламент звернувся, наприклад, до британського парламенту: шановні друзі, а як ви збираєтеся виконувати це (Будапештський меморандум – ред.)? Чому ми віддаємо 1300 ядерних ракет, найбільший арсенал світу, більше, ніж у Франції, Великій Британії, Китаю разом узятих? Ми сьогодні втратили територіальну цілісність через те, що з ядерною державою у нас немає симетричних мілітарних можливостей", - підкреслив він.

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На думку Ющенка, якби Верховна Рада ухвалила відповідні звернення до парламентів Британії, Франції, Китаю, США, "жодна країна не відповіла б негативно".

"Це очевидно, тому що якщо Україна з таким подвигом, коли вона поставила останню крапку в Холодній війні своїм ядерним добровільним роззброєнням… Тепер ми ходимо і шукаємо – а де ж наші гаранти, де ж вони поділися? Якщо десь у якомусь парламенті надумаються робити нечітку половинчасту відповідь Україні, мені цікаво буде спостерігати – а що ви скажете Північній Кореї, Пакистану, Ірану, ще три країни можу назвати. Якщо ви у ядерних розборках не будете сьогодні підтримувати Україну, оцією дорогою роззброєння після нас уже ніхто не піде, бо ви обдурили Україну", - наголосив третій президент.

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Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ".

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання меморандуму (Будапештського - ред.), який нічого не значить. У принципі ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами всі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше", - заявив нардеп.

Слова Давида Арахамії в ефірі каналу "Україна 24" викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, відомий український журналіст Сергій Руденко написав, що Арахамії "треба зашити рота".

5 грудня 1994 року Україна, США, Росія і Велика Британія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без’ядерної держави. У зв'язку з агресією Росії на Донбасі та анексією Криму Будапештський меморандум розкритикували деякі українські політики.