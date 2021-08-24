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У ТКГ відреагували на роздачу паспортів Росії в ОРДЛО: хто хочуть, залишаться українцями Мешканці окупованих територій залишаються українськими громадянами, зазначила Тетяна Іванова

Жителі окупованих районів Донбасу отримують російські паспорти вимушено. Коли ОРДЛО повернеться під контроль України, вони матимуть змогу відмовитись від цих документів.

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Якщо в них є таке бажання, звичайно, вони зможуть відмовитись від цих документів. Для того в нас і буде перехідний період, щоб розібратися і з документами на непідконтрольних територіях і встановити там українську владу. Проблема є тільки з тим, щоб ці території були звільнені. Я не думаю, що у людей є привід через це дуже хвилюватись. Вони – громадяни України. Всі, хто хочуть залишитися громадянами України, залишаться ними. А ті, хто отримав російський паспорт, можуть бути громадянами Росії", - сказала вона.

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За словами Іванової, більша частина людей на непідконтрольних територіях отримують ці документи вимушено:

"Не тому, що вони хочуть бути громадянами Росії, не тому, що їм дуже це подобається, а вимушено, бо вони не мають там інших засобів себе захистити, іншого способу, яким чином їм там прожити".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами, "шукати собі місце в Росії".

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам - до Росії", "ми - росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Він ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - заявив він.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.