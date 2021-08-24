17:32, Сьогодні

Бюджет на наступний рік готується — Гетманцев розповів, коли його подадуть в Раду Данило Гетманцев розповів, які закони розгляне Верховна Рада

Які законопроєкти заплановані у Верховній Раді на осінь, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Зміни до закону про банківську діяльність, я думаю, будуть розглянуті на першому тижні вересня. Йдеться про зміни повноважень Ради НБУ, про вдосконалені термінології, тому що там вказані терміни, які вже неактуальні, і деякі питання вирішуються про повноваження Національного банку. Це все несуттєво врегулюється. Також буде податковий законопроєкт, реформа небанківського фінансового сектора - страхування, кредитні спілки, фінансові компанії та фінансові послуги. Також податкова частина грального ринку, податкова частина "Дія сіті" про спеціальний правовий режим для IT-галузі. Це першочергові питання", — сказав він.

Читайте також: Курс валют в Україні: економіст дав прогноз щодо долара до кінця року

Гетманцев зазначив, що вже готується державний бюджет.

"Бюджет готується, узгоджується. Сайт Мінфіну повідомляє про зустрічі з міністерствами, вони готують бюджет, і я думаю, що до 15 вересня він буде поданий до Верховної Ради. Ми чи не вперше (встигли в строк - ред.), це вимога закону, але майже завжди вона порушувалася", — сказав він.

Раніше депутати проголосували за великий Державний герб України. Законопроєкт "за основу" підтримали 257 нардепів, він ще буде доопрацьовано.

Данило Гетманцев прокоментував протести невдоволених депутатів. "Опозиція розганяє "зраду" на чому завгодно. Це як вид спорту наш національний. Питання не в тому, дві лівих ноги у лева чи одна (на гербі - ред.). Будь ласка, подавайте поправки до другого читання і виправляйте ці ноги, якщо це вас хвилює", — сказав він.