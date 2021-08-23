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Беленюк про расистський скандал: з дискримінацією стикався багато разів Нардеп розповів, що йому неодноразово доводилось битися з неадекватами, які намагались його образити

Народний депутат від "Слуги народу", олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" прокоментував нещодавній скандал у центрі Києва, коли група невідомих намагалася спровокувати його на конфлікт расистськими образами. Нардеп зазначив, що не вперше стикається з подібним ставленням.

"Все відбувалося в центрі, але в такому місці, де було не дуже багато камер. Ситуація йде, я не можу все коментувати, але справа в тому, що зі схожими ситуаціями, я, на жаль, стикався в своєму житті багато разів. Я бився в тролейбусах. Це було в той час, коли я тільки робив кроки для своїх майбутніх перемог, мене ніхто не знав, я їздив на тролейбусах, в метро. Імовірність зустріти неадекватних людей в цих місцях висока. Саме тому я ніколи не ходив на футбольні матчі, розумів, що там є сектори фанатів, і потенційно це небезпечні для мене місця. Я довго тренувався в одному залі з одним з керівників фанатського руху, він був старший за мене років на 7-8, він жодного разу інакше ніж "мавпа" мене не називав", - розповів Жан Беленюк.

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За його словами, "коли це з тобою відбувається постійно, це стає буденністю".

"Але Україна - не расистська країна. Такої кількості дзвінків після інциденту я не отримував навіть після виграної Олімпіади. Багато писали, телефонували, підтримували. Але я відпустив ситуацію, люди такі як вони є, зі своїми поглядами", - додав нардеп.

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