19:49, Сьогодні

Беленюк підтвердив готовність очолити міністерство: я впевнений у своїх силах Також нардеп прокоментував традицію присвоювати спортсменам-олімпійцям військові звання

Народний депутат від "Слуги народу", олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" підтвердив готовність очолити Міністерство молоді та спорту, якщо надійде така пропозиція.

На запитання, чи погодиться він стати міністром, якщо запропонують, Жан Беленюк відповів:

"Я людина, впевнена в своїх силах. Якщо буде поставлене таке завдання, я впевнений, що так".

Читайте також: Хай заздрять: у Мінспорту відповіли пропагандистці з РФ, що насміхалася з Беленюка

Нардеп також прокоментував традицію утримувати спортсменів-олімпійців за рахунок Збройних сил України і присвоювати їм військові звання.

"Навіщо тоді проводять чемпіонати світу та олімпіади серед військовослужбовців? Саме вони в інших країнах представляють свої відомства. І, до речі, я вигравав такі олімпійські ігри серед військових 2015 року, чемпіонат світу 2017 року. Ця історія не тільки стосується нас, вона у всьому світі. З іншого боку, це допомога іншим спортсменам. Крім того, що вони прославляють на весь світ ту чи іншу країну, ЗСУ багато чого роблять для того, щоб спортсмени мали можливість готуватися, виплачують зарплату, забезпечують матеріально-технічну базу, роблять багато для підтримки міністерства", - сказав "слуга народу".

Раніше нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", - пояснила "слуга народу".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" заявив, що депутатам від монобільшості й членам уряду, які не впораються з виконанням президентської програми, "відчинені двері на вихід".