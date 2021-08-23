16:12, Сьогодні

Таке вперше за часи незалежності — політолог про "Кримську платформу" Богдан Ференс розповів, що буде далі після саміту з Криму в Києві

У Києві завершився перший саміт Кримської платформи. Про його значення розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог-міжнародник Богдан Ференс.

"Звичайно, це вдалий крок, тому що представники 46 країн з візитом на вищому рівні — таке вперше за часи незалежності, така присутність на подібного роду форматі. Однозначно це вдалий захід, дуже серйозна підготовка пройшла. Якщо звернути увагу на комюніке, то можна побачити там план подальших дій. Гості саміту повинні поїхати додому з розумінням, що вони своїми силами можуть допомогти поверненню Криму і деокупації. Це дуже важливо. Такий сигнал вони отримали, і будемо сподіватися, що подальші дії допоможуть нам в цьому процесі", — сказав він.

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Експерт відповів, якими будуть ці подальші дії.

"Зустрічі дуже важливі, вони піднімають певні теми. Було зазначено, що від кожної країни, яка була присутня, буде призначений спецпредставник на високому рівні, який буде фокусно займатися темою Криму і деокупації. Це дуже практичні та важливі елементи, які допомагають реалізовувати складні завдання. Ми розуміємо, на жаль, що деоккупація Криму від нас не залежить. Це питання міжнародної солідарності та подальшого фокуса на цьому питанні", — сказав він.

Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" — обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року.

Раніше політтехнолог Юрій Подорожний висловився про декларацію, яку підписали учасники за підсумками саміту.

"Ми в Україні дуже часто критикуємо якісь декларативні речі. Але сьогодні ми будемо приймати декларацію, до якої можуть приєднатися будь-які країни в будь-який час. Нам потрібно навчитися використовувати будь-які майданчики, які тільки можна, щоб кожен у світі чітко знав: Крим — це Україна. Сподіваюся, ця зустріч переросте в щось глобальне і в конкретні дії", — зазначив він.