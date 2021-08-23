12:38, Сьогодні

У Києві триває саміт перших леді та джентльменів — деталі від журналіста На саміт, організований Оленою Зеленською, приїхало понад 20 леді та джентльменів, а також експерти й політики

В Україні стартував саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності", ініціатором якого виступила перша леді України Олена Зеленська. Що на ньому відбувається, розповіла кореспондентка телеканалу "Україна 24" в програмі "Сьогодні Новини".

"Говорять тут про доступ до медицини, майбутнє освіти та науки, подолання дискримінації та домашнє насильство. Саме на цьому акцентуються учасники форуму. Під час виступу Олена Зеленська подякувала всім, хто приїхав, привітала їх і заявила, що крім політичних проблем, необхідно порушувати й соціальні питання", — розповіла вона.

Сьогодні на території Софії Київської зустрілися 11 перших леді і 11 перших джентльменів, експерти з багатьох країн - Німеччини, Латвії, Лівану, Литви, Ізраїлю, Сербії, Коста-Ріки, представники Європейської Ради, ВООЗ і "ООН жінки". На жаль, не всі змогли приїхати через пандемію коронавірусу.

За підсумком саміту учасники підпишуть декларацію, яка зафіксує їх спільні наміри.

Нагадаємо, 23 серпня в столиці України також розпочав роботу перший саміт Кримської платформи. Від участі в ньому відмовилися Азербайджан і Китай — їх відсутність прокоментував політтехнолог Юрій Подорожній.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", — сказав він.