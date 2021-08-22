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Зеленський достукався до Заходу — політолог про зустріч з Меркель Вадим Карасьов заявив, що Ангела Меркель змінила свою позицію

Президент України Володимир Зеленський не купився на обіцянки Меркель, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Меркель у Києві давала обіцянки, вона говорила, що Німеччина зробить все, щоб "Північний потік-2" не перетворився на геополітичну зброю. Вона багато говорила про зелену енергетику. Мені здається, наш президент не купився на ці обіцянки, він чітко сказав: так, це важливо, але це перспектива. А що сьогодні ми маємо? Невирішений конфлікт на Донбасі та неконструктивну позицію Росії. І, по-друге, ми маємо "Північний потік-2", який є геополітичною зброєю", — сказав він.

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За словами експерта, Меркель змінила свою попередню позицію.

"На що звернув увагу я? Що насамперед ми достукалися, Зеленський достукався, я б навіть сказав докричався до Меркель і позиції Заходу. Це стосується двох питань. Перше, спочатку Меркель не говорила про те, що "Північний потік-2" є геополітичною зброєю, це було в якості комерційного проєкту. Тепер це вже констатація, що "Північний потік-2" має серйозну геополітичну складову. Друге, чи не вперше більш-менш чітко Меркель сказала про те, що Росія є стороною конфлікту (на Донбасі – ред.). І як я зрозумів з цього контексту заяви Меркель, вона цілком підтримує позицію України не вести прямі перемовини з так званими "республіками". Це чи не вперше так сказано чітко. Ці дві українські позиції, які виставляли ми на початку всієї цієї історії – все-таки Меркель змінила свої позиції. І це дуже важливо, тому що і позиція США приблизно така сама буде. Я думаю, про це говоритимуть Зеленський і Байден 31 серпня", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після переговорів з Ангелою Меркель заявив, що в питанні мирного врегулювання на Донбасі та відновлення суверенітету й територіальної цілісності Україна розраховує на Німеччину, яку вважає ключовим союзником у Європі, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент подякував Німеччині за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, мирного врегулювання на Донбасі та невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Зі свого боку Меркель констатувала, що Нормандський переговорний процес не рухається так активно, як хотілося б. Вона зазначила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі. Канцлерка підтримала позицію України щодо відмови вести прямі переговори з представниками сепаратистів.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей"

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