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Зеленський про "Кримську платформу": нам потрібна щоденна робота Володимир Зеленський розповів, як саміт допоможе Україні повернути Крим

Про створення формату Кримської платформи розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський.

"Кримське питання обговорювалось в Україні, в нашій українській політиці, і робилось все за межами України, як в Росії, так і в країнах Європейського Союзу. Я розумію, що це був великий вплив саме Російської Федерації, всі вдавали, що цього питання майже немає. Коли Україна піднімала це питання, всі говорили – так, ми розуміємо, ми зберігаємо санкційну політику щодо кримського питання. Навіть мій приклад, коли я це побачив, коли у нас було перше засідання Нормандської четвірки та була підготовка до адженди цієї зустрічі, мені сказали – це не питання зустрічі Нормандської четвірки. А чому ні? Це ніколи не було цим питанням. Тоді я запитав – а де є, де ця адженда? Де цей круглий стіл, де ці люди, де всі ці сто країн, які підтримують Україну і не визнають анексію, і не визнають окупацію Криму? Де вони всі? Є, так. Але ініціатива не може бути постійно від когось. Це суто наше питання. Українське питання. Так, так, попрані міжнародні закони, тому Європа, Америка тебе підтримує, тебе, Україно, я підтримую, але я не можу, санкції я ввожу, ти не вводиш. Це ж скільки того було. Тобто це питання, повірте мені, за кордоном Україна не підіймала", — сказав він.

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Зеленський розповів, що Кримська платформа була створена саме для того, щоб було де обговорювати питання Криму.

"Стосовно "Кримської платформи", тоді ми сказали, давайте створювати майданчик, який постійно діятиме, і майданчик не десь там, а в Україні. Ми назвали "Кримська платформа", мені запропонували формат – раз на рік ми зустрічаємось, я сказав – ні, це не працює, не працює. Тому що я точно знаю, детально, як працює Тристороння контактна група на Донбасі. Вона працює раз на два тижні чи раз на тиждень, і є результат, але не той бажаний результат, якого хочеться. Нам потрібна щоденна робота. Нам потрібен офіс "Кримської платформи". Нам потрібно залучати туди наших партнерів, нам потрібен фонд. Нам потрібно дивитись, де наші полонені, шукати їх, захищати журналістів, захищати суспільство кримське, коли люди приїжджають з Криму, знаходити їм квартири, будинки, що потрібно, роботу. Хто над цим працюватиме? Багато судових справ. Все це, тому й уповноважений з цих питань був у мене. З цього почалось, потім ми знайшли уже таку потужну групу з кримських питань. Потім долучили туди кримських татар, а потім зробили в Міністерстві закордонних справ, суто Еміне Джапарова веде цей напрям. Ми заново вибудовували просто інституцію, якої сім років не було. Щоб вам хтось там не говорив, це буде просто розмова. Тому що немає жодного кабінету в Україні, який щоденно займався б кримським питанням. Ось і все. Тому "Кримська платформа" – це інституція. Вона маленька поки що, і це перший саміт. Тому точно вона не закінчиться цим самітом", — сказав він.

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Зеленський зазначив, що буде складно, тому що Росія зараз робить абсолютно все, щоб лідери країн світ не приїжджали на саміт.

"Багато лідерів дуже бояться. Я навіть не хочу говорити, хто боїться. А ви побачите. Ви ж знаєте всіх лідерів, які підтримують Україну, не підтримують анексію, співчувають. Але на "Кримську платформу", ви ж розумієте, що всіх цих лідерів ми покликали. Бояться Росії. І це правда. Європа боїться Росії. Це треба визнати. І це нормально. Тому що коли ми в Україні це розуміємо, то ми розуміємо, що нам потрібно робити. Яка нам потрібна армія, який нам потрібен флот, яка нам потрібна "Кримська платформа", що нам потрібно робити з тимчасово окупованими територіями, що треба туди вкладати, що пріоритет – туди. Що треба забути суперечки, коли ми говоримо про мовлення, коли кричать, що не потрібно мовлення російською мовою. Ні. Біля контактної лінії повинно бути наше, українське телебачення, як біля Криму, і там російською мовою фільми або програми. А головне — є новини. Реальні новини про те, яка Україна, про те, як вона піклується про своїх людей, про те, хто наш ворог і хто наш друг. Тому що зараз цього немає. І це велика інформаційна поразка. Люди ж не знають, які живуть не біля контактної лінії та в тих областях, що українське телебачення в багатьох таких куточках просто не показують. Закодоване телебачення, закодований супутник. Тому розкодувати це складно дуже, багато є питань. Тому щось треба відкривати, робити максимум так, щоби знайшовся контент, матеріал, справедливий, чесний. Тому що це – інформаційна втрата. Саме з цієї інформаційної втрати, ось з таких помилок, оце реальні помилки колишніх товаришів", — сказав він.

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Президент розповів, які саме помилки були зроблені стосовно Криму.

"Я не хотів говорити про кров, чи можна було без крові, чи не можна було. Але інформаційний програш, це реально програш, серйозний. Як було в Криму. Ніякого там українського телебачення не було. Які там зірки виступали? Російські зірки тільки. Ніхто ж не проти. Але де там була Україна? Де українські новини? Де там були тисячі фестивалів, де все було, де були аудіогіди українською мовою, де все це було, куди воно вкладалось? Де були роздруковані книжки, якщо ми хотіли українську мову в Криму, де такі типографії в Криму? Питання просте в мене – де український флот в Криму? Тоді, коли не було війни, хто розвивав флот? Де у нас був флот? Ми здавали Крим в оренду. І кому здавали? Ми здавали Крим в оренду товаришам, їх флоту, їх мові, їх паспортизації. Ось що ми робили. А зараз ми робимо якраз, щоби все це повернути. Але повернення Криму і Донбасу не робиться просто, ось контактна лінія, давайте просто розріжемо стрічку, це ж не відкриття нової дороги, це серйозні кроки. Тому тут треба інформаційна політика, економічна політика, і "Кримська платформа" – один з тих кроків, які ідуть до того, щоби повернути окуповану нашу територію", — сказав він.

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Також Зеленський прокоментував візит німецької канцлерки Ангели Меркель до Москви та потім до Києва.

"40 країн будуть представляти своє суспільство в "Кримській платформі". 40 лідерів будуть на "Кримській платформі". Пані Меркель не буде на "Кримській платформі", але вона приїхала до нас. Я думаю, що це той баланс, який вона змогла дозволити собі. Я вважаю, що це є серйозний крок з її боку, особисто для неї – не простий. Я так вважаю. Я вважаю, що у нас була непогана зустріч в Берліні з нею. Вона точно розуміє моє ставлення до всіх питань. Воно у мене дуже прозоре. Деякі деталі я не можу говорити вам, я прошу вибачення перед вами і перед нашими телеглядачами", — сказав він.

Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" Володимир Зеленський оголосив у вересні 2020 року під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", - сказав міністр.