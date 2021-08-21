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Україна змогла переконати США в питанні Мінських угод - Ілларіонов розкрив деталі Штати більше не виступають за реалізацію Мінських угод, зазначив ексрадник Путіна

Україна завдяки жорсткій дипломатичній позиції змогла переконати США, що виконання Мінських угод в російському трактуванні є для неї неприйнятним.

Про це розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Після зустрічі в Женеві Байден і Путін заявили про необхідність виконання Мінських угод для України. Наступного дня Вікторія Нуланд дала розгорнуте інтерв'ю, в якому говорила, що Мінські угоди - єдиний документ, на підставі якого можна вести переговори... У цій ситуації українська дипломатія сказала дуже жорстко: Мінські угоди для нас неприйнятні", - зазначив він.

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Ілларіонов нагадав також, як проходили переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом США Джо Байденом:

"Коли Меркель їздила у Вашингтон до Байдена, і коли вони робили відповідну заяву, то там дуже цікаво сказано: у всіх пунктах те-то або те-то підтримують і США, і Німеччина, але в пункті про Мінські угоди - лише Німеччина. Тобто вже в цьому документі США не виступали за реалізацію Мінських угод, і це прямий результат принципової позиції, зайнятої українською дипломатією. Відтоді минув місяць - не було жодної заяви з Вашингтона на будь-якому рівні, яка б свідчила про підтримку адміністрацією США Мінських угод. Ми бачимо на очах протягом двох місяців принципову жорстку позицію української дипломатії, яка дає свої результати".

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Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський своєю чергою 31 серпня в США проведе переговори з президентом Джо Байденом.