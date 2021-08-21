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У Зеленського пояснили необхідність параду на День Незалежності: є багато аспектів Нардеп від "Слуги народу" також оцінив витрати на святкування

Військовий парад до 30-річчя Незалежності України потрібен, щоб продемонструвати моральну підтримку бійцям Збройних сил України. Також він символізуватиме досягнення України за роки незалежності.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський. На запитання, скільки коштів витратили на парад, Веніславський відповів:

"Це не настільки багато, як може здатися, тому що у світовій практиці паради проводяться зі значно більшою кількістю людей. Парад має багато аспектів – це і демонстрація досягнень військово-промислового комплексу. Це і певні традиції, оскільки ми розуміємо, що парад до певних круглих дат також має символізувати досягнення за роки незалежності. Це і морально-психологічна підтримка наших вояків від громадян України, які розуміють, що ЗСУ здатні дати відсіч будь-якому агресору".

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Нардеп переконаний, що до такої дати, як 30-річчя Незалежності України, парад потрібен:

"Він виконує багато різноманітних функцій, він буде точно на користь нашої держави. А гроші, які витрачені, це не настільки великі гроші з точки зору бюджету і витрат загалом – 100 мільйонів, ця сума абсолютно обґрунтована на цей момент".

Нагадаємо, в Києві 24 серпня з 06:00 до 12:30 у зв'язку з проведенням параду військ до Дня Незалежності обмежать рух транспорту, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

20 серпня під час репетиції параду в центрі Києва військові виконали пісню зі словами "Путін – х***о". Про це повідомив у Facebook журналіст Ян Доброносов.

"Знов репетиція. Наші солдати справжні. І кажуть, що Путін… "нехороший", – зазначив він.

Глядачі, що спостерігали за репетицією параду, зустріли оплесками дії військових.

Військові також виконували цю пісню під час репетиції 18 серпня, чим обурили російських пропагандистів.