У Зеленського пояснили необхідність параду на День Незалежності: є багато аспектів

Нардеп від "Слуги народу" також оцінив витрати на святкування

У Зеленського пояснили необхідність параду на День Незалежності: є багато аспектів

Військовий парад до 30-річчя Незалежності України потрібен, щоб продемонструвати моральну підтримку бійцям Збройних сил України. Також він символізуватиме досягнення України за роки незалежності.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський. На запитання, скільки коштів витратили на парад, Веніславський відповів:

"Це не настільки багато, як може здатися, тому що у світовій практиці паради проводяться зі значно більшою кількістю людей. Парад має багато аспектів – це і демонстрація досягнень військово-промислового комплексу. Це і певні традиції, оскільки ми розуміємо, що парад до певних круглих дат також має символізувати досягнення за роки незалежності. Це і морально-психологічна підтримка наших вояків від громадян України, які розуміють, що ЗСУ здатні дати відсіч будь-якому агресору".

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Нардеп переконаний, що до такої дати, як 30-річчя Незалежності України, парад потрібен:

"Він виконує багато різноманітних функцій, він буде точно на користь нашої держави. А гроші, які витрачені, це не настільки великі гроші з точки зору бюджету і витрат загалом – 100 мільйонів, ця сума абсолютно обґрунтована на цей момент".

Нагадаємо, в Києві 24 серпня з 06:00 до 12:30 у зв'язку з проведенням параду військ до Дня Незалежності обмежать рух транспорту, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

20 серпня під час репетиції параду в центрі Києва військові виконали пісню зі словами "Путін – х***о". Про це повідомив у Facebook журналіст Ян Доброносов.

"Знов репетиція. Наші солдати справжні. І кажуть, що Путін… "нехороший", – зазначив він.

Глядачі, що спостерігали за репетицією параду, зустріли оплесками дії військових.

Військові також виконували цю пісню під час репетиції 18 серпня, чим обурили російських пропагандистів.

Джерело Україна 24 Теги Слуга народу парад незалежність День Незалежності Федір Веніславський