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Меркель привезе Зеленському послання від Путіна: політик з РФ розкрив деталі Леонід Гозман сказав, яких результатів зустрічі варто чекати

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Москви привезе президенту України Володимиру Зеленському таємне послання від російського лідера Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політик Леонід Гозман.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.

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На його думку, чекати якихось особливих результатів від зустрічей зараз не варто.

"Проблема ж не в тому, що так складно вирішити ситуацію на Донбасі. Вона може бути вирішена. Якщо проблема Криму вимагає якихось гігантських зусиль і точно не буде вирішена, поки Путін у Кремлі, то проблему Донбасу вирішити можливо. Але перешкода в тому, що керівники Росії не хочуть її вирішувати. Мир в Україні, завершення війни, контроль України над кордоном, реінтеграція Донецька і Луганська - це важливо і потрібно для України. Але хто сказав, що саме цього хоче Путін? Він не хоче великої війни, тому що велика війна - це загибель його ж солдатів, що не вітається громадською думкою в Росії. Але щоб у вас жевріло весь час, щоб була така заноза, яка періодично запалюється - думаю, для Путіна це оптимальна ситуація. І тому не вдається розв'язати цю проблему. Не тому що складно, а тому що не хочуть", - вважає Гозман.

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Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський своєю чергою 31 серпня в США проведе переговори з президентом Джо Байденом.