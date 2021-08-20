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Ляшко про Путіна: Крим і Донбас йому вилізуть боком Політик підтримав українських військових, які на репетиції параду співають "Путін - х***о"

Президент Росії Володимир Путін "зробив більше шкоди, ніж Гітлер".

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Коментуючи поведінку українських військових, які на репетиціях параду на Хрещатику співають "Путін – х***о", політик заявив:

"Прекрасна речівка, я можу зараз її заспівати. Ми її переспіваємо "Путін – хамло". Путін – дурак, просто дурак. Я вважаю, що Путін зробив більше шкоди, ніж Гітлер. Він спокусився на наші території, посваривши два народи. Та жоден метр землі не коштує того, щоб сусіди між собою сварилися. У них мізків немає. Навпаки, якщо ти хочеш жити з сусідом, то на тобі хліб, сіль. Путіну здається, що він відновлює Російську імперію. Насправді, він її добиває своїми дурними рішеннями. Рішення захоплення Криму і Донбасу їм боком вилізуть".

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Нагадаємо, 20 серпня під час репетиції параду в центрі Києві військові виконали пісню зі словами "Путін – х***о". Про це повідомив у Facebook журналіст Ян Доброносов.

"Знов репетиція. Наші солдати справжні. І кажуть, що Путін… "нехороший", – зазначив він.

Глядачі, що спостерігали за репетицією параду, зустріли оплесками дії військових.

Військові також виконували цю пісню під час репетиції 18 серпня, чим обурили російських пропагандистів.

Зокрема, пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі свого шоу назвала Україну "Талібаном" і заявила, що "всіх, хто образив президента Росії і російських людей" треба знайти і покарати.