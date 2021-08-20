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Медведчук буде захищатися - експерт про новий поворот у справі про держзраду Адвокати нардепа затягуватимуть справу, вважає Борис Тизенгаузен

Адвокати народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука всіляко затягуватимуть передачу до суду його справи за звинуваченням у державній зраді.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, коментуючи інформацію про завершення досудового слідства у справі Медведчука.

"Зрозуміло, що Медведчук буде захищатися, піде в апеляцію, це процес тривалий. Поки вони будуть ще знайомитися з цією справою. Я думаю, що основні етапи затягування... але вже не з боку держобвинувачення, прокуратури... вони будуть з боку якраз адвокатів Медведчука. Презумпцію невинності ніхто не скасовував. Доведуть - будь ласка, передавайте до суду, винен - ​​нехай сяде", - вважає експерт.

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Тизенгаузен також зазначив, що соратник Медведчука нардеп Тарас Козак "прекрасно зрозумів, що справа пахне керосином і пора якесь одне зі своїх громадянств ввести в дію і виїхати (до Білорусі - ред.)".

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що "слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентаріїв у державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено".

"Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами та слідчими, справа піде до суду. Відразу зауважу, матеріали сьогодні будуть відкриті народному депутату, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії щодо нього також завершені", - сказала вона.

Венедіктова додала, що відповідальність перед законом України "більше не залежить від мандатів або статусу, медіаімперій або статків".

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук до 7 вересня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Політик стверджує, що рішення суду щодо продовження домашнього арешту було незаконним й ухвалювалося з порушеннями.

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів в українському Криму. На думку слідства, політик передавав російській владі документи про розвідку родовищ України в Чорному морі.

Другим фігурантом у цій справі є соратник Медведчука, нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, який виїхав за межі України.