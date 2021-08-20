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Експерт про засідання РНБО: потрібно поставити низку серйозних питань При цьому експерт зазначив, що рішення, які приймає РНБО, повинні ухвалювати окремі органи

Рада національної безпеки та оборони України діє ефективно, але часто ухвалює рішення, які є компетенцією інших органів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, коментуючи засідання РНБО.

"Рада нацбезпеки і оброни діє досить активно і діє ефективно, тому що вони ставлять питання, які забезпечують, або намагаються забезпечити стан національної безпеки, який має відповідати воюючій країні… З іншого боку, я б погодився з тезою, що ті рішення, які приймає РНБО, повинні ухвалювати окремі органи - Нацрада з питань телебачення і радіо, правоохоронні структури, Кабмін, міністерства, відомства… Треба переходити до професійного сегменту дачі доручень щодо забезпечення усіх напрямків життєдіяльності держави всіма відомствами, міністерствами, гілками влади", - зазначив він.

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Також Голомша висловив думку, що РНБО має поставити серйозне питання щодо здорової кадрової політики в державі, оскільки "призначення некомпетентних людей - це найбільші ризики корупції".

"З іншого боку, має бути порушене питання в закритому режимі щодо мобілізації, щодо можливих провокацій, які можуть бути від нашого північного сусіда", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня.

Зазначимо, що РНБО за останні місяці ухвалила низку рішень щодо санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Рада національної безпеки і оборони 18 червня ввела санкції щодо бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив зокрема, що Павло Фукс нібито причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Раніше РНБО ввела санкції проти "злодіїв у законі" і доручила провести аудит земель у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці під Києвом.