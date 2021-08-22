19:52, Сьогодні

Сила України в єдності — Володимир Зеленський про річницю Незалежності Президент Володимир Зеленський розповів, якою стала Україна за останні 30 років

Сила України в том, шо вона дуже різна, але при цьому єдина — про це перед Днем незалежності розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський.

"Я, в принципі, вважаю: вона (Україна — ред.) така, вільна, швидка на розум, ще раз, гостра на розум, так правильніше, дуже просправедлива, оскільки нам 30 років, можемо собі дозволити вигадувати… (Ведучий: Неологізм). Так. Задуже просправедлива. Точно незалежна — від всього, що поза межами нашої державності. Але при цьому вона ще сильна. Як молоді люди, які після Другої світової війни повертались додому, після війни проти фашизму — повертались молоді, але мудрі та дуже сильні, не по роках, як то кажуть, дуже сильні люди, тому що пройшли війну. Тому Україна вона і така. І з цими кулями, і з цими пострілами у своєму тілі. Я говорю завжди, я розумію, що зараз іде війна. Але ці люди вже повертались додому, вже поранені повертались, багато з них повертались не живими, живими вони залишаться в нашій пам'яті, в серцях, в історії точно. Але повертались саме такими, дуже сильними людьми. Тому Україна дуже різна. Але єдина, і в єдності саме ця сила", — сказав він.

Читайте також: Арахамія оцінив шанси українців втратити свою країну

Зеленський розповів, чому російська агресія не змогла взяти гору над Україною.

"Знаєте, коли є суперечки з приводу релігії, віри, мови, я завжди кажу, я це знаю, тому що я з Кривого Рогу, я знаю багато людей, які загинули, і знаю тих, хто воював. Я кажу – ви єдність хочете побачити, яка єдність в Україні? І за що вони борються і виборюють перемогу? Я в цьому впевнений, що так і буде. Так ви подивіться, хто в окопах, ви все побачите. Просто різних національностей люди, різномовні люди, але єдині. І тому ми захистили незалежність нашу, і захищаємо суверенітет, і тому нас не з'їла російська агресія. Саме тому, що ми єдині. І коли пострілів стало менше, коли багато людей, я маю на увазі добровольців, які були з самого початку війни, повернулись додому, в деяких моментах з'явилася сталість і стабілізація, хай не та, про яку всі очікували, однак, зменшення вогню і стабілізація на фронті, ось в цей момент знову почалось – а ми такі, а ми інші. Тобто, на жаль, іноді нам потрібно як цього не хочеться, але іноді нам таке потрясіння потрібне, щоб зрозуміти, що тільки в єдності ми сильні та тільки в єдності ми спроможні бути сильними", — сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.