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Прапорів було два — ексдепутат Заєць розповів про проголошення незалежності Іван Заєць розповів, як відбувалося внесення Державного прапора в Раду в 1991 році

Стенд з Прапором Незалежності України сьогодні урочисто відкрили на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради. Своїми спогадами про прапор, який внесли до сесійної зали Верховної Ради на честь оголошення про незалежність, поділився в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат I, II, III, IV і VI скликань Іван Заєць.

"24 числа відбулася пам'ятна для українського народу подія. Це вершинна перемога української нації. Ми тоді проголосили незалежність України та створення самостійної української держави. Це проголошення мало супроводжуватися підняттям синьо-жовтого стяга над куполом Верховної Ради. Весь день перед будівлею Верховної Ради люди тримали цей прапор і скандували "незалежність". Тому, якщо говорити про творців цієї події, це були не тільки депутати, а й ті громадяни, які стояли під Радою, тримали цей прапор і чекали моменту, коли Верховна Рада прийме рішення про проголошення незалежності, щоб він потрапив у пленарний зал і був піднятий над Верховною Радою", — сказав він.

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Депутат розповів, що прапорів було два.

"Один - той великий, і другий — маленький, який нібито був у Москві на танку. Я був прихильником того, щоб занести цей прапор, але Леонід Кравчук, який тоді головував, бачив, що в Раді недостатня кількість голосів, і якщо цей прапор зайде у Верховну Раду, то не буде кому підіймати його над будівлею Верховної Ради. Він сказав, що нехай занесуть той маленький. Однак ми не могли піти проти волі людей, і ми взяли саме цей прапор і занесли його до Верховної Ради, і поклали на парапет перед президією. А маленький прапор, який заніс Дмитро Чобіт, він передав Леоніду Кравчуку, і той поставив його за скульптурою Леніна, така тоді була у Верховній Раді", — розповів він.

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Заєць розповів, чому настільки важливий цей прапор.

"Цей прапор символізував саме нашу державність, це не вигадана символіка, а органічна символіка, під якою йшла боротьба за українську державу. Я повинен наголосити, що українську державу нам ніхто не дарував, вона не впала з неба. Навіть на фінальному етапі, на рубежі 80-90-х років потрібна була повна мобілізація патріотичних сил, щоб була відновлена ​​національна державність", — сказав він.

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Стяг, якому 30 років, експонують вперше. Раніше його зберігали як реліквію у вітрині на другому поверсі будівлі парламенту. Та спеціально до свята Незалежності прапор розмістили на площі Конституції. Саме цей стяг розміром 4 на 8 метрів 24-го серпня 1991-го року група народних депутатів, серед яких були В’ячеслав Чорновіл та Іван Заєць, внесла до зали пленарних засідань щойно було ухвалено Акт проголошення незалежності України.

24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності буде проведено понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.