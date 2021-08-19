23:59, Вчора

Треба показати, що у нас живеться краще — депутат про стратегію щодо Донбасу Юрій Камельчук розповів, про що йде мова в стратегії економічного розвитку Донбасу

Уряд затвердив стратегію економічного розвитку Донбасу до 2030 року — подробиці розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народний депутат і фракція "Слуга народу" Юрій Камельчук.

"В цьому році уже прийшло понад 1,2 млрд інвестицій до України. Очікується близько 5 млрд. Щодо стратегії, стратегія робиться на початку для того, щоб розробити план. Немає стратегії – план буде кострубатий і не прив’язаний ні до чого. В розробці цієї стратегії брали участь всі органи виконавчої, центральної, регіональної влади, міжнародні та українські експерти. В основних напрямках це все було пов’язано з розвитком інфраструктури, з можливостями для бізнесу, з розвитком якихось соціальних послуг для людей, з розвитком освіти. Що стосується інфраструктури, це розвиток залізничного сполучення й авіасполучення", — сказав він.

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За словами депутата, стратегія економічного розвитку Донбасу – показати, що на контрольованій території живеться краще

"Я вважаю, що дана стратегія має на меті підвищення рівня життя безпосередньо в цілій Україні, зокрема в регіоні Донецької та Луганської областей, тобто цілого Донбасу, щоб показати приклад тим, хто поки що на непідконтрольній території, що Україна продовжує розвиватися. Ми маємо показати, що на контрольованій території живеться краще – саме на це стратегія і направлена", — сказав він.

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Нагадаємо, на засіданні 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка лягла в основу стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

У Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року, яка була прийнята 18 серпня, спочатку йдеться про підконтрольні уряду території, але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини та Луганщини.

"З урахуванням цих очікувань ми пропонуємо досить амбітну Стратегію перетворень. Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні Уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини і Луганщини. Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити «пояс успішності", — цитує слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова пресслужба його міністерства.