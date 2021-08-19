23:43, Вчора

Ви ще не виросли мене ставити в позицію: Мураєв і Верещук посварилися в прямому ефірі Народні депутати влаштували перепалку через евакуацію біженців з Афганістану

Перепалку в прямому ефірі програми "Народ Проти" на телеканалі "Україна 24" влаштували народні депутати Ірина Верещук і Євген Мураєв. Це сталося під час обговорення евакуації українців з Афганістану.

Євген Мураєв: Окрім 7 українців в літаку, який прилетів в Україну з Кабула, були американці. І в першу чергу наша влада чомусь вирішила рятувати їх. Щоб догодити кому? Це напередодні візиту Зеленського в США? Там зараз понад 2 тис. Українців, 120 виявили бажання евакуюватися, але пріоритет був відданий іншим. Чи гідна поваги наша влада?..

Ірина Верещук: Я сподіваюся, тут буде посилання на джерело, коли ми говоримо про американців на борту з українцями. Дайте джерело, я вас прошу...

Євген Мураєв: У мене інформація від "слуг народу", прізвища називати не буду, але наш спір з Верещук легко вирішити, вона мене звинуватила у брехні, завтра вона може депутатським запитом звернутися в МНС, Міноборони, СБУ і запросити прізвища тих, хто прилетів бортом, який привіз іноземців в нашу країну замість громадян України. Я вибачусь, а якщо немає, ви публічно вибачитеся.

Ірина Верещук: Те, що Мураєв зараз намагається донести, є вкрай маніпулятивною інформацією, вона не відповідає дійсності ...

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Євген Мураєв: Скільки було американців на борту?

Ірина Верещук: Давайте так, ви мене не будете тут допитувати, а я вам не буду давати відповіді. Я розповідаю те, що у мене запитала ведуча.

Євген Мураєв: Ви ж мене звинуватили, мені то відповісте.

Ірина Верещук: Давайте ми не будемо звинувачувати владу в тому, що вона не робила. Нас тут повчати не треба, ви не в позиції — повчати владу.

Євген Мураєв: Давайте ви мене точно в позицію ставити не будете, ви ще не виросли мене ставити в позицію.

Ірина Верещук: І ви теж. Спокійніше.

Нагадаємо, Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта — громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан. Нині, за даними МЗС, евакуації з Афганістану потребують 74 громадянина України та члени їхніх сімей.

ВАфганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль центри ще чотирьох афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби заволоділи Кабулом і в результаті захопили владу по всій країні.