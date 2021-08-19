20:19, Сьогодні

Карантин ніхто не скасовував — міністр розповів про підготовку до нової хвилі COVID-19 Олег Немчінов розповів, що буде з карантином у разі спалахів захворюваності

Уряд готується до можливих нових карантинних обмежень — про це заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Ми готуємося до цього. По-перше, проводиться аналітика щодо того, як цей штам поводиться в інших країнах. По-друге, в нас діє постанова Кабміну, яка визначає 4 зони карантинних обмежень, у нас карантин ніхто не скасовував. Ми зараз просто всією країною в зеленій зоні. В разі локальних спалахів буде запроваджуватись жовтий, помаранчевий чи червоний рівень небезпеки", — сказав він.

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Також Немчінов розповів про роботу на місцях.

"Крім того, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування отримали вказівки щодо продовження роботи стосовно забезпечення лікарень киснем, щодо того, щоб привести до ладу всі ті лікарняні відділення, які зараз були виведені з COVID-хворих. Я думаю, що керівники на місцях більше зацікавлені в тому, щоб не допустити нових спалахів", — сказав він.

Нагадаємо, за даними порталу Worldometers, Україна посідає 11-е місце в Європі за темпами поширення коронавірусу, в першій трійці - Велика Британія, Росія та Італія.

Голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" відмітив поступове зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби зростає. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання. Якщо подивитись на нинішню динаміку й порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична до тієї кількості випадків, що в нас була влітку 2020 року. Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року ми мали десь 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", - сказав він.