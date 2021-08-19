18:47, Сьогодні

Ефективність роботи уряду обговорюється — нардеп висловився про можливі відставки Василь Мокан розповів, чи обговорюються в Раді відставки конкретних міністрів

Інформацію про ймовірну відставку різних міністрів прокоментував у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Василь Мокан.

"Про конкретні прізвища ми зможемо говорити лише в тому випадку, якщо в нас відбудеться засідання фракції, де виступлять чинні міністри та прозвучать конкретні зауваження чи результати роботи, і тоді будуть ухвалюватися якісь рішення. На даному етапі у нас у фракції справді обговорюється ефективність діяльності уряду, того чи іншого конкретного міністра, але якихось конкретних рішень з цього приводу ми ще не приймали, не обговорювали", — сказав він.

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"Стосовно озвучених вами прізвищ, ці прізвища циркулюють у ЗМІ, до деяких з них справді є предметні зауваження, як, наприклад, до Міністерства оборони. Тому що протягом минулого і цього року були серйозні зауваження і з боку профільного комітету, які стосувалися й оборонного замовлення, і харчування у ЗСУ. Але відбулися кадрові зміни на рівні заступників. І поки немає ініціативи від Зеленського щодо такого кадрового рішення, то ми не можемо конкретно говорити, що фракція може це питання розглядати. А загалом щодо уряду - я не бачу причин і не вірю у відставку голови уряду. Але якісь точкові зміни у самому Кабміні стосовно конкретних позицій щодо міністерств – так, справді, восени можуть вноситись на голосування, можуть з’являтися такі ініціативи", — сказав він.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів. "Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила вона.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.