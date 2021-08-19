18:15, Сьогодні

"Надскладне завдання": МЗС намагається евакуювати українців із Кабула За словами Євгена Єніна, аеропорт оточений 200-метровим людським кордоном, через який протиснутися неможливо

Евакуація наших громадян з аеропорту Кабула відбувається дуже складно, але влада України докладає всіх зусиль, щоб українці змогли покинути Афганістан. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Ми на прямому зв'язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами щодо погодження зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом. Крім того, ми на контакті з тими силами, які позиціонують себе як такі, які гарантують певну безпеку з тим, щоб сконцентрувати громадян, яких ми плануємо евакуювати, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту", - сказав заступник міністра.

Єнін назвав можливість потрапити в аеропорт "надскладним завданням".

"Це надскладне завдання, тому що весь аеропорт оточений кількасот метровим людським кордоном, через який протиснутися фактично неможливо. Ні про яке відкриття воріт наразі не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту. Таким чином ми концентруємо наших громадян, яких ми плануємо евакуювати, у військовому секторі аеропорту з тим, щоб, як тільки ми отримаємо всі узгодження, здійснити евакуаційний рейс", - сказав Єнін.

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За його словами, всім українським громадянам намагаються надати доступ в аеропорт.

"Наразі всі ті, хто звернувся до нас і перебуває в доступній для огляду близькості до аеропорту, вже підтягнулися ближче до аеропорту. Ми намагаємося, щоб забезпечити їх потрапляння на територію аеропорту", - сказав Єнін.

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Нагадаємо, НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористалося рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокувало паніку серед місцевого населення, яке намагається втекти з країни, крім того, США та інші країни вивозять своїх громадян і співробітників дипломатичних місій. В результаті цього аеропорт Кабула знаходиться в облозі людей, які шукають можливість покинути країну. "Талібан" пообіцяв не перешкоджати від'їзду віх бажаючих, однак аеропорт оточений охороною.

Раніше в ефірі "Україна 24" речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що забрати людей з Кабула можна буде тільки після рішення трьох ключових завдань. "Ситуація в аеропорту хаотична, частина аеропорту закрита, інша контролюється іноземними військами", - сказав він.