17:10, Сьогодні

Росія має брати участь — політик про саміт "Кримської платформи" Леонід Гозман розповів, як стосовно Криму налаштований Путін і російське суспільство

Росії варто було б взяти участь у саміті "Кримської платформи" — про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив російський опозиційний політик Леонід Гозман.

"Я думаю, що це вирішення проблеми передбачає участь країни, яка цю проблему влаштувала. Адже саме Росія окупувала та анексувала Крим, її участь була б цілком доцільною саме в рішенні. Але ж річ у тому, що Росія не хоче вирішувати цю проблему. Росія каже, що проблеми ніякої немає. І доти, доки при владі в нашій країні буде Володимир Путін, ніякого зрушення в цьому напрямку не буде. Це треба чітко розуміти. Тобто потрібно, звичайно, все обговорювати, але треба розуміти, що поки Путін при владі, проблема вирішена не буде. Інша річ, що не завжди ж він у нас сидітиме", — сказав він.

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Гозман також відповів, чи є зараз в Росії політична сила, яка налаштована повернути Крим Україні.

"На жаль, таких сил у нас дуже мало. Річ у тому, що складні моменти нашої новітньої історії привели до того, що на наш сором переважна більшість російського населення схвалила анексію Криму. Таких людей, які з самого початку говорили, що це злочин, у 2014 році було менше ніж 1%. І сьогодні, хоча ентузіазм з приводу Криму вже пропав, і радості вже не приносить, але уявлення про те, що анексія Криму була справедливою, є домінуючою в російському суспільстві. За повернення Криму, за нормальну оцінку цих ганебних злочинних дій Росії виступає безумовна меншість", — сказав він.

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Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" Володимир Зеленський оголосив у вересні 2020 року під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", - сказав міністр.