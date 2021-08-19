"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

У четвер, 19 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

  • Юлія Гришина, народний депутат, фракція "Слуга народу" 
  • Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу" 
  • Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"  
  • Микола Вересень, журналіст  
  • Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"  
  • Валерій Чалий, експосол України у США 
  • Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ"  
  • Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина" 
  • Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу" 
  • Олена Шуляк, народний депутат, фракція "Слуга народу" 
  • Максим Яковлєв, кандидат політичних наук

Включення:

  • Михайло Саакашвілі, політик 
  • Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя"
  • Андрій Піонтковський, політолог (м. Вашингтон)
  • Василь Горбаль, член Ради Національного банку

Теми:

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Не пропустіть - 19 серпня о 21:00 "Народ проти". 