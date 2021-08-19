"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко
Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів
У четвер, 19 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.
Гості:
- Юлія Гришина, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"
- Микола Вересень, журналіст
- Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Валерій Чалий, експосол України у США
- Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ"
- Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина"
- Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Олена Шуляк, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Максим Яковлєв, кандидат політичних наук
Включення:
- Михайло Саакашвілі, політик
- Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя"
- Андрій Піонтковський, політолог (м. Вашингтон)
- Василь Горбаль, член Ради Національного банку
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Не пропустіть - 19 серпня о 21:00 "Народ проти".