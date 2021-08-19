11:15, Сьогодні

Стратегія щодо Донбасу має недоліки: експерт розповів про проблеми На думку Олександра Мусієнка, ці базові речі українська влада не враховує

Для економічної стратегії Донбасу важливо насамперед звільнення бізнесу від податків і надання пільгових кредитів, чого не розуміють в українській владі. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Що принципово важливо і про що я постійно говорю - справа в тому, що нам потрібно зробити дві речі: звільнити мікро- і малий бізнес від оподаткування терміном від 5 до 10 років, це для тих підприємств, які хочуть створити робочі місця в кількості як мінімум від 3-5 осіб саме в районах Донецької та Луганської областей, які підконтрольні українській владі. Наступний момент - це через програми державних банків кредитувати під низькі відсотки представників бізнесу, який там хоче розвиватися. Це першочергове. На жаль, це багатьом в українській владі незрозуміло, але я сподіваюся, що це розуміння прийде. Знову-таки, стратегія пропонує зосередитися на інфраструктурних проєктах, а інфраструктура - це похідне від економічної активності", - сказав експерт.

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Крім того, Мусієнко вважає, що в разі розробки військової стратегії вона повинна враховувати нестабільну ситуацію в Росії, яка рано чи пізно настане.

"Стосовно військової складової - має бути план, який передбачає сценарій проведення військової операції, але це не повинно бути публічною стратегією. Думаю, він повинен залежати від вікна можливостей, яке може з'явитися, коли відбудуться якісь потрясіння в Росії та Кремлі, а вони обов'язково будуть під час перехідного періоду передачі влади. До цього повинні бути готові Збройні сили і Нацгвардія, прикордонники", - сказав Мусієнко.

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Як передає "Інтерфакс-Україна", 18 серпня Кабмін затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Передбачається, зокрема, "вдосконалення інституційно-фінансових інструментів і регуляторної політики; розвиток реального сектора економіки, індустріалізація і інновація; будівництво критичної інфраструктури і логістики; формування регіонального ринку праці".

Раніше в ефірі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія наполягатиме на інтеграції ОРДЛО в Україну на своїх умовах. "26 серпня зустрінемося (з Росією на засіданні ТКГ - ред.). Розглядатимуться ті ж питання, що й завжди... Не думаю, що росіяни стануть більш здатності домовлятися, тому що вони дотримуються тієї ж політики вже восьмий рік - інтеграція так званих "молодих республік" під логікою федералізації на російських умовах в тіло України. Ми це знаємо, не підемо на це", - сказав він.