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Міністр відреагував на чутки про призначення на місце Кличка: пропозицій не надходило Олексій Чернишов продовжує працювати в Кабміні

Міністр з питань розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" прокоментував чутки про свою можливу відставку і призначення головою Київської міської державної адміністрації замість Віталія Кличка.

"Я можу сказати про себе, що продовжую працювати в уряді на посаді міністра розвитку територій і громад України. В цьому напрямку буду виконувати свої обов'язки. Розвиток територій знаходиться в фокусі уряду і міністерства, і Київ не є винятком. Ми будемо працювати над розвитком всіх громад, робити їх більш комфортними та зручними", - підкреслив Олексій Чернишов.

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За словами міністра, пропозицій очолити КМДА йому не надходило.

"Я вважаю, що постановка питання некоректна, ще раз підкреслю, що працюю на посаді міністра", - заявив він.

Раніше газета "Вести" повідомила, що Віталія Кличка нібито можуть прибрати з посади голови Київської міськдержадміністрації, але не мера. Як заміна Кличку був названий міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

За інформацією видання, кадрова ротація, яка готується, пов'язана з серією обшуків у комунальних підприємствах столиці та звинуваченнями в корупції.

Раніше мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав серію обшуків у комунальних установах Києва спробою центральної влади його "провчити".