"ХАРД з Влащенко": гість студії — Дмитро Співак

Головні теми ефіру — доля Афганістану та корупція в Україні

"ХАРД з Влащенко": гість студії — Дмитро Співак

На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми — політиком та журналістом Дмитром Співаком — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:

  • Чому Україна так хоче вступити до НАТО?
  • Чи ризикує вона повторити долю Афганістану?
  • Корупція, бідність, зростання цін: які нові виклики чекають на Україну найближчим часом?

Дивіться 18 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Дмитро Співак