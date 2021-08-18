"ХАРД з Влащенко": гість студії — Дмитро Співак
Головні теми ефіру — доля Афганістану та корупція в Україні
На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми — політиком та журналістом Дмитром Співаком — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:
- Чому Україна так хоче вступити до НАТО?
- Чи ризикує вона повторити долю Афганістану?
- Корупція, бідність, зростання цін: які нові виклики чекають на Україну найближчим часом?
Дивіться 18 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".