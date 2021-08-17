21:19, Вчора

Ситуація в Афганістані доводить українцям: ніхто не побудує за нас країну - Гройсман Володимир Гройсман вважає, що українці повинні насамперед розраховувати на себе, а не на західну допомогу

Ситуація в Афганістані, яку сьогодні обговорює весь світ, доводить українцям тезу про те, що ніхто і ніколи не прийде і не побудує за нас самих сильну державу – із міцною економікою і розвиненими інституціями.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

"Афганістан мав 20 років, щоб побудувати розвинуту державу – з інституціями, сильною економікою. Але нічого не зробили. Афганці не могли не усвідомлювати, що так (з допомогою США) буде не завжди", - зазначив Гройсман.

За його словами, українці мають самі будувати власне майбутнє.

"Ніхто не прийде до нас, щоб зробити розвиненими і цивілізованими. Хто прийшов, так це Росія, щоб нас руйнувати і вбивати… Так, у нас стратегічне партнерство з НАТО, ми підписали Угоду про Асоціацію з ЄС. Але це не просто декларації, це робота, якою мають займатися професійні чиновники. Саме тому нам потрібна сильна влада, сильні інституції, сильне місцеве самоврядування", - заявив політик.

Як зазначив Гройсман, чинна влада не справляється із викликами сьогодення і не має стратегії розвитку.

"У влади немає жодного поняття, що буде далі. Між тим, сильна Україна – в інтересах і кожного українця, і наших міжнародних партнерів, місія яких захищати близькі нам цінності", - додав він.

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль центри ще чотирьох афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. Потім угруповання "Талібан" взяло під контроль столицю Афганістану Кабул.