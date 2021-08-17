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Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: там мільйон проблем МЗС підтримує зв'язок з українцями в Кабулі, їхня ключова проблема - дістатися до аеропорту

Україна готується організувати евакуацію своїх громадян з захопленого талібами Афганістану, проте ситуація в аеропорті Кабула сьогодні нагадує пекло.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Те, що зараз відбувається конкретно в аеропорту міста Кабул - це трагедія. Зараз трохи стабільніша ситуація, лише трохи, але те, що відбувалося в ніч з неділі на понеділок, коли вилітав наш літак, це було просто пекло", - сказав міністр.

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За його словами, зараз ключова проблема – як дістатися до кабульського аеропорту.

"В місті багато блокпостів, не кажучи про те, щоб дістатися з-поза меж Кабула. Це небезпечна історія. Але ми з усіма нашими співгромадянами на зв'язку. Щойно буде в нас логістична можливість, ми всіх зберемо і організуємо виліт. Зараз більш-менш працює тільки військовий блок аеропорту, де американські літаки сідають, забирають пасажирів і відлітають. Це вантажні літаки, які перевозять людей", - повідомив глава МЗС.

Кулеба нагадав, що в України немає свого посольства в Афганістані з безпекових міркувань.

"Але, менше з тим, ми налагодили контакти з людьми на місці, щоб вирішувати проблему. Проблем дуже багато – починаючи від того, що коли ти відкриваєш двері літака, туди просто безконтрольно набиваються люди, які вимагають їх врятувати, а не ті, кого тобі треба вивезти", - заявив він.

Міністр також розповів, що є багато проблем з логістикою та дозаправкою літака, тому що аеропортові служби теж були в колапсі. За його словами, "там мільйон проблем, які треба вирішити для того, щоб літак міг безпечно здійнятися в небо".

Коментуючи евакуацію першої партії українців, Кулеба сказав:

"Ми б вивезли більше громадян України, але вони фізично не могли дістатися на той момент аеропорту. Літак мав летіти, інакше б він застряг і не вилетів взагалі".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що в Афганістан 17 серпня з України відправиться літак для евакуації українських громадян.

Заступник глави МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що в Афганістані 74 громадянина України та члени їхніх сімей потребують евакуації.

"Ми радимо громадянам, які знаходяться в небезпеці, звертатися на гарячу лінію МЗС або в наші посольства у Таджикистані та Узбекистані, які на сьогодні спільно з нашими західними партнерами опрацьовують маршрути евакуації наших громадян", - сказав Єнін.

Раніше Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.