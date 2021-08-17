18:47, Сьогодні

Цю практику варто припинити — Арестович підтримав законопроєкт Шмигаля Олексій Арестович прокоментував ініціативу заборонити депутатам спілкуватися з представниками Росії

Жодна неуповноважена людина не має спілкуватись з представниками окупаційних адміністрацій — про це розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Таким чином він прокоментував законопроєкт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про заборону нардепам обговорювати з представниками Росії ситуацію в ОРДЛО та Криму.

"Йдеться ж не тільки про депутатів, хоча це теж проблема. Є питання більші, ніж щодо поїздок Медведчука тощо. Наприклад, Пенсійний фонд України може спілкуватись з ПФ Росії, запрошуючи інформацію щодо пенсій у Криму. Це трактується як легітимізація окупаційного режиму. Цю практику потрібно припинити. Може статися, що закон приймуть, а він не запрацює. Але як це може працювати, якщо нема закону? Йдеться про те, що жодна неуповноважена людина не має спілкуватись з представниками окупаційних адміністрацій, бо це легітимізує окупантів, а потім ці докази вони нададуть у міжнародні установи й скажуть: "Так Україна нас сама визнає", — заявив він.

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Нагадаємо, що у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду".

"Не допускається встановлення зв'язків і взаємодія народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування України, їхніх посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами та окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їхніми посадовими особами з питань, пов'язаних з подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без повноваження на це від президента України", - йдеться в тексті документа.