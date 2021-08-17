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Януковича в Україні ніхто не чекає — політтехнолог про привітання експрезидента Політтехнолог Андрій Золотарьов прокоментував проросійські заяви Януковича

Експрезидент-втікач Віктор Янукович привітав українців з Днем Незалежності проросійськими тезами. Його заяви прокоментував політтехнолог Андрій Золотарьов у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я думаю, Янукович вже абсолютно нецікавий. Соціологія показує, що на південному сході Януковича не люблять чи не більше, ніж у центрі країни. Там його не чекають. Зрозуміло, що Янукович з'являється... натиснули на кнопочку — вискочив, виступив, озвучив, потім зникає. Я не думаю навіть, що це прагнення нагадати про себе. В Україні його ніхто не чекає. Як то кажуть, про політичних небіжчиків..." — сказав він.

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Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович оприлюднив у російських пропагандистських ЗМІ "звернення до співвітчизників". Він назвав головною помилкою України за 30 років незалежності "відмову від добросусідства" з Росією. За словами експрезидента, "народ за нашої влади жив краще".

"Так, і за нашої влади були помилки, іноді досить серйозні. Але при цьому Україна жила мирно, була країною, що має найбільшу територію в Європі. Її громадяни не виїжджали масово за кордон у пошуках кращого життя, її населення не скорочувалося катастрофічними темпами. Українці розмовляли рідними мовами без остраху бути звинуваченими у порушенні законодавства, що обмежує їхні конституційні права. Вони не жебракували через непомірні комунальні тарифи", — пише він.

Після втечі у 2014 році експрезидента Віктора Януковича до Росії правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді й засудив до 13 років ув'язнення.