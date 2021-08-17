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Нардеп висміяв звернення Януковича до українців і розповів анекдот Олексій Гончаренко порівняв експрезидента-втікача з "Невловимим Джо"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко з іронією прокоментував звернення експрезидента-втікача Віктора Януковича до українців з нагоди 30-річчя незалежності України.

У своєму Telegram-каналі Гончаренко процитував старий анекдот:

"Містечко в західно-американському степу. Салун. За столом сидять два ковбої, місцевий і приїжджий, і п'ють віскі. Раптом вулицею хтось проноситься на величезній швидкості, стріляючи в усі боки з револьверів. В салуні ніхто не зважає. Приїжджий місцевим:

- Біллі?

- Так, Гаррі?

- Що це було, Біллі?

- Це був Невловимий Джо, Гаррі.

- А чому його звуть Невловимим Джо, Біллі?

- Тому що його ніхто ще не спіймав, Гаррі.

- А чому його ніхто ще не спіймав, Біллі?

- Тому що він нахрін нікому не потрібен, Гаррі".

"Хто тут в ролі Невловимого Джо, ви вже зрозуміли", - написав Гончаренко.

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Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович оприлюднив у російських пропагандистських ЗМІ "звернення до співвітчизників".

Янукович назвав головною помилкою України за 30 років незалежності "відмову від добросусідства" з Росією. За словами експрезидента, "народ за нашої влади жив краще".

"Так, і за нашої влади були помилки, іноді досить серйозні. Але при цьому Україна жила мирно, була країною, що має найбільшу територію в Європі. Її громадяни не виїжджали масово за кордон в пошуках кращого життя, її населення не скорочувалося катастрофічними темпами. Українці розмовляли рідною мовою без остраху бути звинуваченими у порушенні законодавства, що обмежує їхні конституційні права. Вони не жебракували через непомірні комунальні тарифи", - пише він.

Як відомо, після втечі в 2014 році експрезидента Віктора Януковича до Росії правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.

Янукович фігурує в справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" і "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти євромайданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабарі, замасковані під винагороду за авторські книги, пише "Українська правда".

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і засудив до 13 років ув'язнення.