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Олег Ляшко: Найкращий подарунок на День незалежності — підвищення зарплат Ляшко розповів, що влада повинна зробити з зарплатами й тарифами ЖКГ

Гроші, які витрачаються на святкування Дня незалежності, можна витратити з більшою користю — про це заявив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"У нас вимога до уряду одна. Вони витрачають мільярди на святкування 30-річчя Незалежності. Ми з великою повагою ставимося до цієї знаменної дати. Але ми вважаємо, що ці мільярди можна витратити значно ефективніше. Зокрема, зібрати не урочисте засідання парламенту, а робоче засідання, де на порядку денному одне питання — внесення змін до бюджету. Збільшення заробітних плат, в першу чергу для медиків, для військових, для вчителів. І друге питання — збільшення субсидій для покриття витрат громадян на житлово-комунальні послуги. Я думаю, що для більшості українців це було б реальним і справжнім подарунком на День незалежності. Салюти, які відстріляють — ну подивишся ти, роззява, рот відкрив, три хвилини подивишся, як вистріляли 10 мільйонів народних грошей. А потім що робити, коли додому приходиш, а дітям шматка хліба немає, і роботи немає? Тому найкращий подарунок на День незалежності - це збільшення зарплат і нові робочі місця для українців, і тоді це буде реальна підтримка. А зараз йде замилювання очей", — сказав він.

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Олег Ляшко заявив, що влада не повинна вводити в оману людей щодо вартості комунальних послуг.

"Ось вони розповідають — знизили тарифи на електроенергію. Ну принесуть платіжки за електрику на 10 гривень менше. Але ж у загальних витратах на комуналку це нуль цілих хрін десятих. А решта — це плата за опалення, газ, воду тощо. Тобто ніхто не побачить, що там знизили, але спеціально, щоб відвернути увагу, кажуть, що знизили за електрику. Ось отримаємо платіжки, і кожен побачить, як "знизили" комуналку. Вона втричі більша, ніж була. Так де ці зниження? Я розумію, що нічого в цьому світі безплатно не буває. Але плата за комуналку повинна бути справедливою. Я не кажу "дайте всім безплатно комуналку", тому що комунальникам потрібно платити, і за світло треба платити, і за газ, і за воду, і за все. Але це повинна бути справедлива плата, щоб не більше 10% від доходу українці платили за комуналку. А все решта — за рахунок субсидій, або підвищення зарплат. Влада не повинна вводити в оману людей, що знизили тарифи. Насправді ніхто нічого не знизить, а всі ці розмови мають одну мету — обдурити людей і відвернути увагу від підвищення тарифів, яке відбувається зараз", — заявив він.

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Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В рамках святкування пройде понад 150 заходів по всій країні, повідомляється на сайті президента України. Вони триватимуть з 22 по 24 серпня. Всі вони будуть об'єднані слоганом "Ти у мене одна", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Також до 30-річчя незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.