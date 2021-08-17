Олег Ляшко: Найкращий подарунок на День незалежності — підвищення зарплат

Ляшко розповів, що влада повинна зробити з зарплатами й тарифами ЖКГ

Олег Ляшко: Найкращий подарунок на День незалежності — підвищення зарплат

Гроші, які витрачаються на святкування Дня незалежності, можна витратити з більшою користю — про це заявив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"У нас вимога до уряду одна. Вони витрачають мільярди на святкування 30-річчя Незалежності. Ми з великою повагою ставимося до цієї знаменної дати. Але ми вважаємо, що ці мільярди можна витратити значно ефективніше. Зокрема, зібрати не урочисте засідання парламенту, а робоче засідання, де на порядку денному одне питання — внесення змін до бюджету. Збільшення заробітних плат, в першу чергу для медиків, для військових, для вчителів. І друге питання — збільшення субсидій для покриття витрат громадян на житлово-комунальні послуги.

Я думаю, що для більшості українців це було б реальним і справжнім подарунком на День незалежності. Салюти, які відстріляють — ну подивишся ти, роззява, рот відкрив, три хвилини подивишся, як вистріляли 10 мільйонів народних грошей. А потім що робити, коли додому приходиш, а дітям шматка хліба немає, і роботи немає? Тому найкращий подарунок на День незалежності - це збільшення зарплат і нові робочі місця для українців, і тоді це буде реальна підтримка. А зараз йде замилювання очей", — сказав він.

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Олег Ляшко заявив, що влада не повинна вводити в оману людей щодо вартості комунальних послуг.

"Ось вони розповідають — знизили тарифи на електроенергію. Ну принесуть платіжки за електрику на 10 гривень менше. Але ж у загальних витратах на комуналку це нуль цілих хрін десятих. А решта — це плата за опалення, газ, воду тощо. Тобто ніхто не побачить, що там знизили, але спеціально, щоб відвернути увагу, кажуть, що знизили за електрику. Ось отримаємо платіжки, і кожен побачить, як "знизили" комуналку. Вона втричі більша, ніж була. Так де ці зниження?

Я розумію, що нічого в цьому світі безплатно не буває. Але плата за комуналку повинна бути справедливою. Я не кажу "дайте всім безплатно комуналку", тому що комунальникам потрібно платити, і за світло треба платити, і за газ, і за воду, і за все. Але це повинна бути справедлива плата, щоб не більше 10% від доходу українці платили за комуналку. А все решта — за рахунок субсидій, або підвищення зарплат. Влада не повинна вводити в оману людей, що знизили тарифи. Насправді ніхто нічого не знизить, а всі ці розмови мають одну мету — обдурити людей і відвернути увагу від підвищення тарифів, яке відбувається зараз", — заявив він.

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Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В рамках святкування пройде понад 150 заходів по всій країні, повідомляється на сайті президента України. Вони триватимуть з 22 по 24 серпня. Всі вони будуть об'єднані слоганом "Ти у мене одна", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Також до 30-річчя незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.

Джерело Україна 24 Теги Олег Ляшко ЖКГ зарплати комуналка День Незалежності бюджет