"ХАРД з Влащенко": гість студії - Володимир Гройсман

Головні теми ефіру - загибель мера Кривого Рогу і ситуація в Афганістані

"ХАРД з Влащенко": гість студії - Володимир Гройсман

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

  • Вбивство чи самогубство: як загинув міський голова Кривого Рогу?
  • Чому талібам так швидко вдалося захопити владу в Афганістані?
  • Як Україна відреагує на загострення?

Включення: Денис Долинський

Дивіться 17 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Володимир Гройсман