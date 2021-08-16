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"Є три версії": політики й експерти прокоментували загибель Павлова Смерть мера Кривого Рогу стала не першим подібним інцидентом

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням у заміському будинку в селі Вільне.

Органи досудового розслідування відпрацьовують кілька версій, основні - самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Поліція встановлює обставини смерті криворізького міського голови. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв тримати справу на особистому контролі.

Політики та експерти обговорюють версії й обставини трагедії.

Ексслідчий Генпрокуратури Сергій Войченко розповів, що визначити, вбивство це чи самогубство, може тільки експертиза.

"З фотографії складно робити якісь висновки, буде проведено судмедекспертизу, яка з'ясує, чи може бути такий характер поранень. Тому що якщо людина здійснює самогубство, є певні ознаки того, що сталося. Наприклад, якщо постріл йде з близької відстані, залишаються сліди пороху. Для України це не поодинокий випадок. Варто згадати колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, хоча там є низка запитань, колишнього міністра транспорту Кірпу. Невідомо, чи є там відеоспостереження, очевидно, що будуть вилучені всі відеозаписи з вулиці, траси, щоб з'ясувати, хто в цей час під'їжджав. Версія самогубства також не виключається", - сказав він.

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Ексстарший слідчий з особливо важливих справ МВС Руслан Сушко не виключає вбивство.

"Будучи песимістом, я відразу згадую Чечетова, Самсоненка тощо, що не виключено, що це може бути справою чиїхось рук. Методи та способи розслідування дозволяють чітко встановити принаймні механізм заподіяння смерті, самостійно чи хтось "допоміг". Криміналістика давно знає відповіді на ці запитання. Якщо розслідування буде ретельним, чесним і прозорим, причину буде встановлено. Слідчий на місці події збирає маркери, далі оцінку повинні дати експерти, все буде встановлено", - сказав він.

Нардеп від "Слуги народу" Владлен Неклюдов заявив, що до вбивства Павлова намагаються прив'язати його політсилу.

"Депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович на своїй сторінці в Фейсбуці коментував, що причетний нібито Микита Потураєв, який колись сказав, що "потрібно розстрілювати", тобто вже прив'язують нашу партію до цього вбивства... Мені невідомо про будь-які конфлікти Костянтина Павлова з ким-небудь, а тим більше з представниками нашої партії. Сам Павлов був неконфліктною людиною, виваженою, оптимістичною, стежив за собою, виглядав молодшим, ніж він є. Новина про те, що його знайшли мертвим, шокує. Ці звинувачення з боку Рабиновича брудні, це взагалі втручання і тиск на слідство, і з точки зору людської моралі неправильно. Підло він вчиняє. Нічого не знаючи про ситуацію, він звинувачує нашу партію, це неприпустимо. Ми зацікавлені, щоб обставини справи якнайшвидше стали відомі громадськості", — сказав він.

Радник міського голови Кривого Рогу Андрій Гальченко припустив, що Костянтина Павлова було застрелено, коли той відчиняв комусь двері.

"Костянтин був людиною дуже веселою, життєрадісною, у нього було дуже багато планів. Те, що сталося — це жахливо. Коли я приїхав сюди, побачив, що він лежить у відчинених дверях, у домашньому одязі, весь у крові, поруч лежала зброя. Швидше за все, він йшов комусь відчиняти, і коли відчинив — стався постріл. Далі все офіційно скаже слідство, коли будуть проведені всі експертизи й дані правові оцінки", - сказав він.

Політтехнолог Олег Постернак зазначив, що загибель мера Кривого Рогу може бути використана російською пропагандою.

"Не виключено, що вбивство мера в місті, яке є рідним для президента, теоретично можна екстраполювати на якісь певні натяки, оскільки та ж російська пропаганда може зараз всю цю версію роздути, що "Авакова немає, новий міністр не може контролювати безпеку чиновників, мерів, керівників громад", що в "Україні знову хаос, бардак, безправ'я", - сказав він.

Народний депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка прокоментував фото з місця трагедії.

"Фото говорить тільки про одне: про вбивство і відсутність роботи правоохоронних органів, систем. Вбивство сталося, по суті, фото вже в інтернеті, в ЗМІ, а правоохоронні органи до цього часу офіційної інформації не дали. Вже президент Зеленський сказав про те, що бере на особистий контроль. З фото, яке я бачив у ЗМІ, — зверніть увагу, що взуття на одній нозі є, з іншої ноги стоїть повернене в бік трупа, голови. Про що це говорить? Що це саме факт вбивства. Під лівою ногою лежить мобільний телефон. А також у ЗМІ вже викидають фотографії з відеоспостереження. Це говорить про те, що правоохоронні органи в такому стані, що вони не те що не знають, чим займаються, вони не вміють працювати", — сказав він.

Ексзаступник генпрокурора Олексій Баганець припустив, що місце загибелі Костянтина Павлова могли прибрати перед приїздом поліції.

"На цьому етапі, в перший день, буде помилкою, якщо слідчі визначать одну версію домінуючою й будуть над нею працювати. У цій ситуації потрібно чекати висновку судмедекспертизи, перш за все балістичної та трасологічної. Першочерговим завданням, для того щоб забезпечити розкриття злочину, потрібен якісний огляд місця події. Що мене здивувало — що нібито коли поліція приїхала на місце події, її спочатку не пускали на територію домоволодіння. І це викликає сумніви та говорить про те, що не виключено, що щось на місці події прибирали", — сказав він.

Екснардеп, доктор юридичних наук Віталій Журавський назвав смерть Павлова політичним вбивством і висловив думку, що винних не знайдуть.

"Я особисто знаю Костянтина Павлова, я з ним був у одному скликанні депутатом. Зважена, компромісна людина, контактна і досить обережна. Він не належав до екстремістів. Наскільки мені відомо, він добре співпрацював з губернатором, який у п'ятницю з ним спілкувався з нагальних питань. Моя версія така: його вбили. Це чергове політичне вбивство. Вбили Чорновола. Розслідували? Ні. Кушнарьова. Розслідували? Ні. Кирпу, Кравченка, Бузину, Гонгадзе, Шеремета — ні. Навіть якщо говорити по Гонгадзе, хто замовник і організатор, ми досі не знаємо. Я не вірю, що сьогодні правоохоронна система здатна розслідувати такі резонансні вбивства", — сказав він.

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що правоохоронці розглядають три версії причини загибелі мера Кривого Рогу.

"Зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 "Вбивство", проводяться первинні слідчі дії. Безумовно, тут кількість варіантів обмежена: це вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Таке буває, я маю на увазі останнє. Потрібно провести первинні слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною, провести експертизу зброї, встановити, чи з цієї зброї був зроблений постріл. Швидше за все, так і є, але це повинно бути точно встановлено. Відповідно, слідчі дії покажуть, чи є ознаки ймовірності якоїсь із трьох версій" , - сказав він.

Політолог Геннадій Дубов зазначив, що в політичному житті Кривого Рогу почнеться боротьба за владу.

"Будуть вибори, буде боротьба. Це велике місто Дніпропетровської області, майже мільйонник, воно промислово розвинене, і багато політичних сил цікавляться саме такими регіонами, які можуть стати базовими в подальшому розвитку і виході на національні вибори. Як ми бачимо, там традиційно представлені ОПЗЖ і "Слуга народу". Думаю, між ними й буде боротьба за крісло, яке звільнилося", — сказав він.

Нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що Верховна Рада скоро прийме рішення щодо дострокових виборів у Кривому Розі.

"Є певна процедура: повинна зібратися місцева рада, прийняти певні моменти й відправити їх Верховній Раді. Але у виборчому кодексі є дві дати, коли можуть проводитися позачергові вибори, як і чергові — це кінець березня і кінець жовтня. Очевидно, що на кінець жовтня це неможливо за процедурою виконати, тому що вона має певну тривалість, тому найближчий час — це кінець березня наступного року", — пояснила вона.

Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг тодішній мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.